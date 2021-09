Ένα εντυπωσιακό βίντεο να κάνει paddle στο Μαλιμπού ενώ δίπλα κολυμπά ένας λευκός καρχαρίας δημοσίευσε ο Ορλάντο Μπλουμ.

Ο 44χρονος ηθοποιός, που μοιράστηκε το βίντεο με τους 5.3 εκατομμύρια followers του, απολάμβανε το αγαπημένο του θαλάσσιο σπορ, στη διάρκεια των διακοπών του, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ο λευκός καρχαρίας κάνοντας κύκλους γύρω του.

«Paddle boarding με λευκούς καρχαρίες. Όταν ο φόβος γίνεται φίλος σου και ο @themalibuartist καταγράφει τη στιγμή», έγραψε στη λεζάντα.

Ο Ορλάντο Μπλουμ είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης, με το συγκεκριμένο σπορ, όταν το 2016 παπαράτσι τον κατέγραψαν να κάνει ξανά paddle, αλλά γυμνός, μαζί με την Κέιτι Πέρι.

Το διάσημο ζευγάρι έκανε τότε διακοπές στη Σαρδηνία, όπου ο ηθοποιός φαίνεται πως αποφάσισε να απαλλαγεί από το μαγιό του και να απολαύσει τον ήλιο ολόγυμνος.

Orlando Bloom took it ALL off while in Italy with Katy Perry!!! pic.twitter.com/lmV2IA3SNw