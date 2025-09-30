ΔΙΕΘΝΗ
Ο ΟΗΕ στηρίζει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

Ο Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές» να δεχτούν και να εφαρμόσουν το σχέδιο

Φωτογραφία από την πόλη της Γάζας, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa / 28 Σεπτεμβρίου 2025 / Φωτ.: EPA/MOHAMMED SABER
Ο ΟΗΕ στηρίζει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές» να δεχτούν και να εφαρμόσουν το σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε ο εκπρόσωπός του σε μια ανακοίνωση.

«Είναι πλέον κρίσιμης σημασίας όλες οι πλευρές να δεσμευτούν σε αυτή τη συμφωνία και την εφαρμογή της», πρόσθεσε, χαιρετίζοντας την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ και «τον σημαντικό ρόλο» που διαδραμάτισαν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες προκειμένου να συνταχθεί αυτό το σχέδιο.

Γάζα: O Τραμπ δίνει προθεσμία «3-4 ημέρες» στη Χαμάς να απαντήσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, ότι οι η Χαμάς έχει περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει στην πρότασή του για ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα, αλλιώς θα επέλθουν συνέπειες.

Σε δηλώσεις του, κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε, ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και των αραβικών χωρών έχουν αποδεχτεί το σχέδιο των 20 σημείων για τη Γάζα και «περιμένουμε μόνο τη Χαμάς», η οποία «έχει περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει.

«Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι. Και εάν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε. Προειδοποίησε δε, πως αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ΗΠΑ θα «αφήσουν το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει».

Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ

Η πρόταση, εάν ακολουθηθεί, θα ξεκινήσει με την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αναφέρει επίσης, ότι οι υπάρχουσες «γραμμές μάχης» θα παγώσουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα της τα οποία θα καταστραφούν. Επίσης, θα απελευθερώσει- εντός 72 ωρών- 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους και τα λείψανα περισσότερων από 24 που εκτιμάται ότι είναι νεκροί.

Μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, η πρόταση αναφέρει ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες κρατούμενους. Πρόκειται για 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.
Επιπλέον, «το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα» και οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από την περιοχή σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Αναφέρει επίσης, ότι μόλις και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, «θα σταλεί αμέσως πλήρης βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας». Οι ΗΠΑ φτιάχνουν επίσης, το σχέδιο για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, αναφέροντας ότι μια «τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή» θα κυβερνά προσωρινά «με την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα ηγείται» ο Τραμπ.

Στην επιτροπή που ο Τραμπ θα προεδρεύει και θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα, θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.
Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση, «άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή». Μεγάλο μέρος του σχεδίου επικεντρώνεται σε αυτό που οι ΗΠΑ αποκαλούν «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το σχέδιο αφήνει επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο για παλαιστινιακό κράτος στο μέλλον. Τέλος, κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

