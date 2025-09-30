Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Τι λένε Ευρώπη, αραβικές χώρες και Παλαιστίνιοι

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων σε διεθνές επίπεδο.

Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ινδονησία και Πακιστάν χαιρέτισαν «τον ρόλο του προέδρου Τραμπ και τις ειλικρινείς προσπάθειές του» για ειρήνη, εκφράζοντας ετοιμότητα να συνεργαστούν εποικοδομητικά για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κάλεσε όλα τα μέρη να «αδράξουν τη στιγμή» για να δώσουν ευκαιρία στην ειρήνη, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τη Χαμάς να απελευθερώσει άμεσα όλους τους ομήρους.

Το Λονδίνο στήριξε σθεναρά το σχέδιο, ενώ η Ιταλία το χαρακτήρισε «σημείο καμπής» για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της Γάζας.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε ότι «αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί», καλώντας όσους επηρεάζουν τη Χαμάς να την πιέσουν να συμφωνήσει.

Ο Τόνι Μπλερ, που θα έχει κεντρικό ρόλο στη μεταβατική επιτροπή, χαρακτήρισε το σχέδιο «τολμηρό και ευφυές».

Παλαιστινιακές τοποθετήσεις

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τις «αποφασιστικές προσπάθειες» του Τραμπ, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να οδηγήσει σε ειρήνη. Αντίθετα, ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ απέρριψε το σχέδιο, κάνοντας λόγο για «συνταγή συνέχισης της επιθετικότητας».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν την πρόταση στη Χαμάς, η οποία δήλωσε ότι θα τη μελετήσει.

Το περιεχόμενο του σχεδίου

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών, επιστροφή όλων των ομήρων, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και πλήρη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Προτείνει επίσης τη δημιουργία τεχνοκρατικής παλαιστινιακής επιτροπής υπό διεθνή εποπτεία, με επικεφαλής τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, και οικονομικό σχέδιο ανοικοδόμησης.

Παράλληλα, αποκλείει οποιονδήποτε ρόλο της Χαμάς στη διακυβέρνηση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους σε βάθος χρόνου.



