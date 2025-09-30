ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Τι λένε Ευρώπη, αραβικές χώρες και Παλαιστίνιοι

Το περιεχόμενο του σχεδίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Τι λένε Ευρώπη, αραβικές χώρες και Παλαιστίνιοι Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων σε διεθνές επίπεδο.

Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ινδονησία και Πακιστάν χαιρέτισαν «τον ρόλο του προέδρου Τραμπ και τις ειλικρινείς προσπάθειές του» για ειρήνη, εκφράζοντας ετοιμότητα να συνεργαστούν εποικοδομητικά για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κάλεσε όλα τα μέρη να «αδράξουν τη στιγμή» για να δώσουν ευκαιρία στην ειρήνη, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τη Χαμάς να απελευθερώσει άμεσα όλους τους ομήρους.

Το Λονδίνο στήριξε σθεναρά το σχέδιο, ενώ η Ιταλία το χαρακτήρισε «σημείο καμπής» για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της Γάζας.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε ότι «αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί», καλώντας όσους επηρεάζουν τη Χαμάς να την πιέσουν να συμφωνήσει.

Ο Τόνι Μπλερ, που θα έχει κεντρικό ρόλο στη μεταβατική επιτροπή, χαρακτήρισε το σχέδιο «τολμηρό και ευφυές».

Παλαιστινιακές τοποθετήσεις

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τις «αποφασιστικές προσπάθειες» του Τραμπ, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να οδηγήσει σε ειρήνη. Αντίθετα, ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ απέρριψε το σχέδιο, κάνοντας λόγο για «συνταγή συνέχισης της επιθετικότητας».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν την πρόταση στη Χαμάς, η οποία δήλωσε ότι θα τη μελετήσει.

Το περιεχόμενο του σχεδίου

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών, επιστροφή όλων των ομήρων, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και πλήρη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Προτείνει επίσης τη δημιουργία τεχνοκρατικής παλαιστινιακής επιτροπής υπό διεθνή εποπτεία, με επικεφαλής τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, και οικονομικό σχέδιο ανοικοδόμησης.

Παράλληλα, αποκλείει οποιονδήποτε ρόλο της Χαμάς στη διακυβέρνηση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους σε βάθος χρόνου.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επίθεση Ισραήλ στην Ντόχα: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ

Διεθνή / Επίθεση Ισραήλ στην Ντόχα: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ 20 μέρες μετά

«Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η ισραηλινή επίθεση εναντίον της Χαμάς στο Κατάρ σκότωσε ακούσια έναν στρατιώτη του Κατάρ», αναφέρει ο Λευκός Οίκος
LIFO NEWSROOM
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν «ανηθικότητες»

Διεθνή / Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν «ανηθικότητες»

Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες στη χώρα συχνά δρομολογούνται μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τις ίδιες οπτικές ίνες - Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συνδέσεις στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργές ή διακεκομμένες
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Η οικονομική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να βρίσκεται στην καλύτερη φάση της, ενώ εκτιμάται πως θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο καθώς προχωρά η θητεία του
LIFO NEWSROOM
Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα

Διεθνή / Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα

Το έργο, το οποίο ανακοινώθηκε την Τετάρτη, έχει ως στόχο να δώσει βήμα σε τρανς κινηματογραφιστές, χρηματοδοτώντας πλήρως μια παραγωγή με πολύ μικρό προϋπολογισμό
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον θα εμφανιστεί στο δικαστήριο

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον στο εδώλιο με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον 22χρονο άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
LIFO NEWSROOM
Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Διεθνή / Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Οι κανόνες των Βρυξελλών που απαιτούν από τα 27 κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με τις νέες προσχωρήσεις θα εξεταστούν προσεκτικά στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.
LIFO NEWSROOM
 
 