Ο Ντόναλντ Τουσκ νέος πρωθυπουργός της Πολωνίας

Με 248 ψήφους υπέρ και 201 κατά εξελέγη απόψε πρωθυπουργός της Πολωνίας ο Ντόναλντ Τουσκ.

Μετά από το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών στην Πολωνία τελικά σήμερα ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, εξελέγη στο πρωθυπουργικό αξίωμα από την Κάτω Βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου.

Ο νεοεκλεγείς είναι ο επικεφαλής του συνασπισμού των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της Πολωνίας, κάτι που εκτιμάται πως θα ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση των σχέσεων της Βαρσοβίας με τις Βρυξέλλες. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ, που προορίζονταν για την Πολωνία, παραμένουν «παγωμένα» λόγω της διαμάχης των δύο πλευρών για το κράτος δικαίου και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, όμως ο Τουσκ, έχει δεσμευτεί ότι θα αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας του με τις Βρυξέλλες.

Ήδη από τις πρώτες που τον συνεχάρησαν για την εκλογή του ήταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν.

Congratulations @donaldtusk on becoming Poland’s Prime Minister.



Your experience and strong commitment to our European values will be precious in forging a stronger Europe, for the benefit of the Polish people.



I look forward to working with you, starting with this week's…