Ο Ντένζελ Ουάσιγκτον μιλά για το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ τη βραδιά των Όσκαρ

Ο ηθοποιός Ντένζελ Ουάσινγκτον μίλησε δημόσια για την συνομιλία που είχε τη βραδιά των Όσκαρ, με τον κάτοχο πλέον του χρυσού αγαλματίδιου για τον Α' ανδρικό ρόλο, Γουίλ Σμιθ και όλα όσα συνέβησαν μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ.

Ο Ουάσιγκτον ήταν προσκεκλημένος του αρχιεπισκόπου T.D. Jakes σε συζήτηση το Σάββατο. Κατά τη διάρκεια της δίωρης συζήτησης για την πίστη και την καριέρα του στην υποκριτική, ο Ουάσινγκτον ρωτήθηκε για το περιβόητο χαστούκι και για το τι συνέβη μετά.

«Λοιπόν, υπάρχει ένα ρητό που λέει, όταν ο διάβολος σε αγνοεί, τότε ξέρεις ότι κάνεις κάτι λάθος», είπε ο Ουάσινγκτον, όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανάρτησε ο T.D Jakes στο Twitter.

«Ξέρεις, ο διάβολος λέει «Α, όχι, άφησέ τον ήσυχο, είναι ο αγαπημένος μου. Μην τον ενοχλείς». Αντίθετα, όταν ο διάβολος έρχεται εναντίον σου, ίσως είναι επειδή προσπαθείς να κάνεις κάτι σωστά. Και για οποιονδήποτε λόγο, ο διάβολος "έπιασε" αυτή την περίσταση εκείνο το βράδυ.»



Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όταν ανέβηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή για πάρει το Όσκαρ Α' Ανδρικού ρόλου, ο Γουίλ Σμιθ αναφέρθηκε στον Ντένζελ Ουάσινγκτον, ο οποίος του είπε: «Στην σημαντικότερα στιγμή (της ζωής σου) να είσαι προσεκτικός, τότε είναι που έρχεται ο διάβολος».

Ο Ουάσιγκτον είπε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Σαββάτου, ότι μετά το περιστατικό ο ίδιος, ο ηθοποιός και παραγωγός Τάιλερ Πέρι και ο Γουίλ Σμιθ, προσευχήθηκαν όλοι μαζί.

«Ευτυχώς, υπήρχαν άνθρωποι εκεί, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι», είπε ο Ουάσινγκτον. «Ο Τάιλερ Πέρι ήρθε αμέσως, εκεί μαζί μου».

Ωστόσο δεν αποκάλυψε τι είπαν οι τρεις άνδρες.

«Ποιοι είμαστε εμείς για να (τον) καταδικάσουμε;» διερωτήθηκε ο Ουάσιγκτον. «Δεν ξέρω όλα όσα συνέβησαν γύρω από την κατάσταση, αλλά ξέρω ότι η μόνη λύση ήταν η προσευχή».

Ο Σμιθ ζήτησε συγγνώμη την επομένη των βραβείων από τον Κρις Ροκ με ανάρτησή του στο Instagram, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη και αδικαιολόγητη».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την 94η Τελετή των βραβείων Όσκαρ ο κωμικός Κρις Ροκ αστειεύτηκε με τον ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του Γουίλ Σμιθ, η οποία ωστόσο πάσχει από αλωπεκία. Τότε ο ηθοποιός, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και χαστούκισε τον κωμικό φωνάζοντας στη συνέχεια να μην ξαναπιάσει στο στόμα του την σύζυγό του.

Distinguished actor Denzel Washington sat down with me during our 2022 @ThisIsILS and taught us how he used his faith to mitigate a painful situation.



Missed our 2022 ILS? Sign up at https://t.co/AgxjKFH0Rw for the replay and register for our 2023 conference as well! #ThisIsILS pic.twitter.com/1rLh9mUKCs