Ο Νετανιάχου κατηγορεί Στάρμερ και Μακρόν ότι τάσσονται υπέρ της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ο Βρετανός ομόλογός του, Κιρ Στάρμερ και άλλοι ηγέτες «είπαν ουσιαστικά ότι θέλουν η Χαμάς να παραμείνει στην εξουσία».

Κατηγόρησε τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και του Καναδά ότι τάσσονται υπέρ «μαζικών δολοφόνων, βιαστών, δολοφόνων βρεφών και απαγωγέων».

Σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος στην επίθεση της Πέμπτης σε προσωπικό της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Μαρκ Κάρνεϊ θέλουν το Ισραήλ να «κάνει πίσω και να αποδεχθεί ότι ο στρατός μαζικών δολοφόνων της Χαμάς θα επιβιώσει».

Last night in Washington something horrific happened.



A brutal terrorist shot in cold blood a young beautiful couple – Yaron Lischinsky and Sara Milgrim. Yaron had just bought an engagement ring for Sarah. He was planning to give it to her in Jerusalem next week. They were… pic.twitter.com/FFdMwlacJ9