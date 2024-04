Ο Ναβάλνι έγραψε απομνημονεύματα πριν πεθάνει - Θα εκδοθούν τον Οκτώβριο

Ο μεγαλύτερος επικριτής του προέδρου της Ρωσίας, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στα μέσα του Φεβρουαρίου σε ένα υγρό κελί σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές της Ρωσίας, είχε γράψει απομνημονεύματα και αυτά θα εκδοθούν φέτος, αποκάλυψε η σύζυγός του, Γιούλια Ναβάλναγια.

Τα απομνημονεύματα του υπ' αριθμόν ένα αντιπάλου του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 16 Φεβρουαρίου, θα εκδοθούν στις 22 Οκτωβρίου 2024, ανακοίνωσε σήμερα η χήρα του Γιούλια Ναβάλναγια και ο αμερικανικός εκδοτικός οίκος Knopf.

«Το βιβλίο αυτό αποτελεί μαρτυρία όχι μόνο για τη ζωή του Αλεξέι, αλλά και για την ακλόνητη δέσμευσή του στον αγώνα κατά της δικτατορίας, έναν αγώνα για τον οποίο έδωσε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας του της ζωής», ανέφερε η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, σε ανακοίνωσή της για το βιβλίο, το οποίο όπως ανέφερε ο εκδότης θα εκδοθεί στα ρωσικά.

1/5 This is not how I imagined Alexey would write his biography at all. I thought we’d be around 80 years old, and he’d be sitting at the computer by the open window, typing away. And I would be grumbling about the grandchildren coming soon, telling him he's busy with nonsense.