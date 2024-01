Ο Μπορέλ προειδοποιεί τον Λίβανο να μην παρασυρθεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση

Στον Λίβανο βρέθηκε ο Ζοζέπ Μπορέλ επισημαίνοντας πως η χώρα δεν θα πρέπει να παρασυρθεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση ως αποτέλεσμα του πολέμου του Ισραήλ με την Χαμάς.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, ενώ νωρίτερα είχε συνομιλίες με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την κατάσταση μέσα και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας ενώ στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ο αντίκτυπος που έχει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο ισραηλινολιβανικό σύνορο.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας προειδοποίησε το Ισραήλ ότι «κανένας δεν θα βγει κερδισμένος από μια περιφερειακή σύγκρουση». Ο Ζοζέπ Μπορέλ επισήμανε παράλληλα: «Βλέπουμε μια ανησυχητική εντατικοποίηση ανταλλαγής πυρών κατά μήκος της Μπλε Γραμμής».

The situation in southern Lebanon, the impact of the Gaza war and the situation in Syria were at the heart of discussions with PM @Najib_Mikati .



We agreed to work together through diplomacy towards deescalation and long-term stability, which are in the interest of everyone. pic.twitter.com/qPdlnZjfGG