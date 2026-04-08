Ο Μπιλ Γκέιτς θα καταθέσει για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο

Εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε ότι ο ιδρυτής της Microsoft «καλωσορίζει» την ευκαιρία να απαντήσει στις ερωτήσεις της επιτροπής

Ο Μπιλ Γκέιτς αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η κατάθεσή του θα γίνει στις 10 Ιουνίου και θα λάβει τη μορφή καταγεγραμμένης συνέντευξης κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία. Η εμφάνισή του έρχεται μετά από επιστολή της επιτροπής στις 3 Μαρτίου, με την οποία ζητήθηκε η συνεργασία του.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε ότι ο ιδρυτής της Microsoft «καλωσορίζει» την ευκαιρία να απαντήσει στις ερωτήσεις της επιτροπής.

«Παρότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας ούτε συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα του Έπσταϊν, ανυπομονεί να συμβάλει στο έργο της επιτροπής απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις», ανέφερε.

Ο Γκέιτς βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο ελέγχου για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο τον δείχνουν να έχει συναντήσεις με τον χρηματιστή, ενώ ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ότι είχε παρακαθίσει σε αρκετά δείπνα μαζί του.

Όπως είχε δηλώσει το 2021 στο PBS NewsHour, πίστευε ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να βοηθήσει στη συγκέντρωση πόρων για δράσεις παγκόσμιας υγείας. Όταν αυτό δεν συνέβη, διέκοψε τις επαφές, χαρακτηρίζοντας τη σχέση «λάθος».

Με πληροφορίες από Politico

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ ΘΥΜΑΤΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΜΠ GOOGLE

Διεθνή / Θύματα του Έπσταϊν μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ και την Google για τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων

Οι επιζώντες υποστηρίζουν ότι η αποκάλυψη των προσωπικών τους στοιχείων αποτελεί παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής
Μπιλ Γκέιτς: «Ήταν τεράστιο λάθος» - Η συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματος για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Διεθνή / Μπιλ Γκέιτς: «Ήταν τεράστιο λάθος» - Η συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματος για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Ο δισεκατομμυριούχος παραδέχτηκε ότι είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις και μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση, απαντώντας σε ερωτήσεις και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις του
ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διεθνή / Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ: «Είμαστε σε έντονες διαπραγματεύσεις» λέει - Το Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα

Παράλληλα, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ διερωτώνται για την ψυχική υγεία του - Μπορούν να τον απομακρύνουν προσφεύγοντας στην 25η Τροπολογία του Συντάγματος;
THE LIFO TEAM
Η Αννα Γουίντουρ ξαναπαίρνει το Devil Wears Prada στα χέρια της

Διεθνή / Για σένανε μπορώ τη Vogue να προδώσω: όταν η Άννα Γουίντουρ συνάντησε ξανά τη Μιράντα Πρίστλι

Η Vogue ενώνει στο εξώφυλλο του Μαΐου της Vogue την Άννα Γουίντουρ και τη Μέριλ Στριπ, λίγο πριν από το The Devil Wears Prada 2 και το Met Gala, ξαναφέρνοντας στο προσκήνιο τον μύθο που συνοδεύει την ταινία εδώ και είκοσι χρόνια.
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΤΡΑΜΠ ΤΕΛΕΣΗΓΡΑΦΟ

Διεθνή / Ιράν: Κάλεσμα για ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς πλησιάζει η προθεσμία Τραμ

Η Τεχεράνη καλεί πολίτες να «προστατεύσουν» ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι 14 εκατομμύρια είναι έτοιμοι να πολεμήσουν
THE LIFO TEAM
 
 