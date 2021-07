Ο Μπέζος στο διάστημα: Το «ευχαριστώ» σε εργαζόμενους της Amazon, το tweet του Μπράνσον και τα ιστορικά αντικείμενα στην πτήση

«Η καλύτερη ημέρα της ζωής μου», είπε ο Τζεφ Μπέζος όταν η κάψουλα New Shepard της Blue Origin ολοκλήρωσε την ιστορική πρώτη διαστημική πτήση της.

Ο 57χρονος, πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, μαζί τους τρεις συνταξιδιώτες του πραγματοποίησαν υποτροχιακή πτήση που διήρκεσε 10 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.

Ο αυτόνομος πύραυλος- κάψουλα της Blue Origin έφτασε σε υψόμετρο περίπου 107 χιλιομέτρων, δηλαδή σχεδόν 16 χιλιόμετρα ψηλότερα από ότι το σκάφος του Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο οποίος «νίκησε» τον Μπέζος στην κούρσα των δισεκατομμυριούχων για την «κατάκτηση» του διαστήματος, αφού εκείνος έκανε αυτή την πτήση πριν από εννέα ημέρες.

Πάντως, ο Μπράνσον έσπευσε να συγχαρεί τον «αντίπαλό» του μέσω Twitter. Συγχαρητήρια Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, Μαρκ, Ουάλι, Όλιβερ. Εντυπωσιακό!», έγραψε, μεταφέροντας τις ευχές όλης της ομάδας της Virgin Atlantic προς το πλήρωμα.

Well done @blueorigin, @jeffbezos, Mark, Wally and Oliver. Impressive! Very best to all the crew from me and all the team at @virgingalactic