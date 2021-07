Ο Τζεφ Μπέζος και οι τρεις συνταξιδιώτες του πραγματοποίησαν την πρώτη διαστημική πτήση με το New Shepard, τον αυτόνομο πύραυλο- κάψουλα της Blue Origin.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ιδρυτής της Blue Origin και της Amazon, έγινε ο δεύτερος δισεκατομμυριούχος που ταξίδεψε στο διάστημα μετά τον Ρίτσαρντ Μπράνσον. Το New Shepard εκτοξεύτηκε από τις εγκαταστάσεις της Blue Origin στην έρημο του δυτικού Τέξας και η διαστημική πτήση του διήρκεσε περίπου 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

«Προσγείωση της κάψουλας! Καλώς ήρθε το πρώτο πλήρωμα του New Shepard. Μια πραγματικά ιστορική ημέρα», ήταν η ανάρτηση στον λογαριασμό της Blue Origin στο Twitter, όπου καταγράφηκε λεπτό προς λεπτό η ιστορική διαστημική πτήση.

Μετά την προσγείωση, κοντά στην κάψουλα βρέθηκε η απαραίτητη ομάδα και βέβαια οι κάμερες. Ο Τζεφ Μπέζος πριν βγει αρχικά σήκωσε θριαμβευτικά τη γροθιά του και στη συνέχεια έκανε νόημα στον κόσμο, σηκώνοντας τον αντίχειρά του χαρούμενος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, βγήκε όλο το πλήρωμα από την κάψουλα και έπεσαν στις αγκαλιές των ανθρώπων που τους περίμεναν εκεί.

Μαζί με τον δισεκατομμυριούχο και τον αδελφό του, Μαρκ Μπέζος, ταξίδεψαν η 82χρονη πρωτοπόρος αεροπόρος Ουάλι Φανκ και ο 18χρονος Όλιβερ Ντέιμεν, ένας απόφοιτος λυκείου που αναμένεται να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης φυσική και διαχείριση καινοτομιών τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η Φανκ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που ταξιδεύει στο διάστημα και ο Ντέιμεν ο νεαρότερος.

«Συγχαρητήρια σε όλη την Team Blue για την επίτευξη αυτής της ιστορικής στιγμής στην ιστορία των διαστημικών πτήσεων. Αυτό το πρώτο πλήρωμα γράφτηκε στα βιβλία της ιστορίας του διαστήματος, ανοίγοντας την πόρτα από την οποία πολλοί θα περάσουν», ανέφερε σε tweet η Blue Origin.

