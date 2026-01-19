ΔΙΕΘΝΗ
Βλαντίμιρ Πούτιν: Έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Εξετάζουμε όλες τις λεπτομέρειες της πρότασης», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Φωτ. αρχείου EPA
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε πρόσκληση για να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Μάλιστα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ρώσος ηγέτης εξετάζει σοβαρά αυτή την πρόταση, για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση της Ρωσίας, φαίνεται να αναφέρεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συστήνουν οι ΗΠΑ για να εποπτεύσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να προεδρεύει στον εν λόγω οργανισμό, με μέλη που αναμένεται να περιλαμβάνουν και τον Σερ Τόνι Μπλερ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Πούτιν «έλαβε πρόσκληση μέσω διπλωματικών καναλιών για να συμμετάσχει σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης».

«Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε όλες τις λεπτομέρειες της πρότασης και ελπίζουμε να έχουμε επαφές με την αμερικανική πλευρά για να διευκρινιστούν όλες οι αποχρώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα σήμερα κατά τις ίδιες πληροφορίες και ο ηγέτης του Καζακστάν αποδέχτηκε επίσης πρόσκληση, για συμμετοχή στο ίδιο συμβούλιο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Με πληροφορίες από Sky News

