Το Ισραήλ εκφράζει αντιρρήσεις για τους ηγέτες που προσκλήθηκαν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Το Ισραήλ έχει εκφράσει την αντίθεσή του στις επιλογές του Λευκού Οίκου για τους παγκόσμιους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, το οποίο προορίζεται να επιβλέπει προσωρινά τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας.

Ο Λευκός Οίκος, τις τελευταίες δύο ημέρες, ανακοίνωσε τα μέλη που θα στελεχώσουν το συμβούλιο αλλά και ποιους ηγέτες χωρών έχει προσκαλέσει ο Τραμπ ώστε να συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι ορισμένοι από αυτούς «δεν συντονίστηκαν με το Ισραήλ και ήταν αντίθετοι με την πολιτική του», χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε επίσης στον υπουργό Εξωτερικών της χώρας να επικοινωνήσει με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Το συμβούλιο αποτελεί μέρος του 20 σημείων σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο, το Ισραήλ συνεχίζει να σκοτώνει Παλαιστίνιους. Τουλάχιστον 463 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η ονομαστική εκεχειρία.

Το Ισραήλ εξακολουθεί επίσης να περιορίζει την είσοδο τροφίμων και άλλων μορφών βοήθειας στη Λωρίδα, με την πείνα να κυριαρχεί στη Γάζα. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει σε υποτυπώδη καταλύματα, με φθαρμένες σκηνές που προσφέρουν ελάχιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν ήδη πεθάνει από υποθερμία κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα σφοδρών ψυχρών περιόδων αυτόν τον χειμώνα.

Η ακριβής σύνθεση του συμβουλίου ειρήνης παραμένει ασαφής, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί δύο ξεχωριστά διοικητικά συμβούλια.

Το «ιδρυτικό εκτελεστικό συμβούλιο» θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις και τις διεθνείς σχέσεις, ενώ το «εκτελεστικό συμβούλιο της Γάζας» θα επιβλέπει έναν άλλο φορέα, την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις καθημερινές υποθέσεις στη Γάζα.

Ο Ρούμπιο συμμετέχει στο επταμελές ιδρυτικό εκτελεστικό συμβούλιο, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και τον Τόνι Μπλερ, με πρόεδρο τον ίδιο τον Τραμπ.

Ο Μπλερ ευχαρίστησε τον Τραμπ για τον διορισμό και δήλωσε ότι η NCAG αποτελεί «ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός». «Δίνει ελπίδα στους ανθρώπους της Γάζας ότι μπορούν να έχουν ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν και στους Ισραηλινούς ότι μπορεί να έχουν έναν γείτονα που δεν απειλεί την ασφάλειά τους», ανέφερε σε δήλωσή του.

Δεν υπήρξε καμία επιβεβαίωση για το αν όλοι οι προσκεκλημένοι έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο συμβούλιο ειρήνης, με τους Σίσι και Ερντογάν να μην έχουν επιβεβαιώσει τον διορισμό τους.

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα, που καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ, πέρασε αυτή την εβδομάδα στη δεύτερη φάση του, η οποία περιλαμβάνει αρκετά ακανθώδη ζητήματα, όπως τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη δεσμευτεί ότι θα αφοπλιστεί, ενώ η σύνθεση μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας παραμένει άγνωστη. Το Ισραήλ στο παρελθόν έχει εκφράσει αντιρρήσεις για το ενδεχόμενο να διαδραματίσει η Τουρκία ρόλο σε μια τέτοια δύναμη.

Το Συμβούλιο Ειρήνης θα έχει ως αποστολή όχι μόνο τη διοίκηση της Γάζας, αλλά και την ανοικοδόμησή της. Το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας καταστράφηκε από ισραηλινές βόμβες και μπουλντόζες κατά τη διάρκεια του πολέμου που διήρκεσε περισσότερα από δύο χρόνια και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 71.000 Παλαιστίνιους.

Με πληροφορίες από Guardian

