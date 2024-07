Ο Μπαράκ Ομπάμα υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ

Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε δημόσια τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι η αντιπρόεδρος έχει πλέον κερδίσει την υποστήριξη όλων των πολιτικά ενεργών προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ του κόμματος για τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια μετά την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεκλογική εκστρατεία, και αρχικά πίστευαν ότι θα προτιμούσε μια ανοιχτή αναμέτρηση για την υποψηφιότητα στο εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών, τον Αύγουστο, στο Σικάγο.

Αλλά αφού η Χάρις κέρδισε την υποστήριξη του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον, της Νάνσι Πελόζι, πολλών κυβερνήσεων πολιτειών και των πιο υψηλόβαθμων Δημοκρατικών στο Κογκρέσο -καθώς και του ίδιου του Μπάιντεν- ο Ομπάμα πρόσθεσε τη φωνή του σε αυτό που ισοδυναμεί με μια σημαντική ώθηση για την αντιπρόεδρο.

Ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, μια τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χάρις που μαγνητοσκοπήθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα από την εκστρατεία της.

Στο βίντεο, η Χάρις φαίνεται να ακούει τους Ομπάμα σε ένα iPhone στο δεξί της χέρι. «Δεν μπορώ να κάνω αυτό το τηλεφώνημα χωρίς να πω στο κορίτσι μου, την Κάμαλα: Είμαι περήφανη για σένα», λέει η Μισέλ Ομπάμα.

