Ο τραγουδιστής του «Cooler Than Me», o 33χρονος Μάικ Πόσνερ ανέβηκε στο Έβερεστ και οι εικόνες που ανάρτησε είναι υπέροχες.

«Σήμερα το πρωί στις 4:35 π.μ., οι Dawa Chirring, Jon Kedrowski, Dawa Dorje και Mike Posner συναντήσαμε το Όρος Έβερεστ. Αυτό είναι ανατολή του ηλίου» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ποιητής και δισκογραφικός παραγωγός, που έφτασε στην κορυφή την 1η Ιουνίου.

Την Πέμπτη, ο τραγουδιστής μοιράστηκε ένα βίντεο και φωτογραφίες από την κορυφή του κόσμου, όπου πανηγυρίζουν με την ομάδα του φωνάζοντας «Είμαστε στην κορυφή του κόσμου!».

«Αυτό ήταν δύσκολο. Είμαι εξαντλημένος πέρα ​​από οποιοδήποτε σημείο εξάντλησης» έγραψε στο Instagram o μουσικός, που χρειάστηκε 50 ημέρες για να φτάσει στην κορυφή του Έβερεστ, σύμφωνα με τις αναρτήσεις του.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το κάνει για να τιμήσει τον αείμνηστο πατέρα του, ο οποίος εργάστηκε ως δικηγόρος υπεράσπισης.

Ο πατέρας του εργαζόταν στο Κέντρο Δικαιοσύνης του Ντιτρόιτ. Τώρα εκείνος έχει αναλάβει να συνεχίσει την αποστολή του με σκοπό να συγκεντρώσει μέσω του GoFundMe 250.000 δολάρια.

Ήδη έχει συγκεντρώσει πάνω από 229.000 δολάρια για το Κέντρο Δικαιοσύνης του Ντιτρόιτ, τον μη κερδοσκοπικό νομικό οργανισμό, που συνεργάζεται με κοινότητες για να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες και να αναμορφώσει το δικαστικό σύστημα.

Ο Μάικ Πόσνερ το 2019 διέσχισε περπατώντας 4.588 χιλιόμετρα σε περίοδο έξι μηνών, καλύπτοντας τη διαδρομή από το Νιου Τζέρσεϊ στην Καλιφόρνια και ξανά πίσω.

«Είμαι άνετος με τους κινδύνους. Στόχος μου είναι να πάω εκεί και να διασκεδάσω. Αυτό είναι ένα ταξίδι που κάνεις μια φορά στη ζωή σου» είχε πει πριν ανέβει στο Έβερεστ.

«Το θέμα με τους κινδύνους είναι ότι θα πεθάνουμε ούτως ή άλλως. Όλοι θα πεθάνουμε. Ο πατέρας μου είναι νεκρός. Ο Avicii είναι νεκρός. Ο Mac Miller νεκρός. Μια μέρα θα είμαι και εγώ νεκρός. Αλλά πριν συμβεί αυτό, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου».

Now that’s what I call a sunrise. This was hard. I’m exhausted beyond any point of exhaustion I could’ve conceived of before. Taking sometime for me but will share some more memories with you once I’ve had time to process it all. pic.twitter.com/IOyBwWG0DI