Ο Μασκ υπαναχωρεί για μειώσεις 10% στις θέσεις εργασίας της Tesla

Ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, φαίνεται ότι κάνει πίσω από τα πλάνα του για μειώσεις προσωπικού στην εταιρεία, αλλά επιμένει στους χαμηλότερους μισθούς.

Προ δύο ημερών είχε γίνει γνωστό πως ο μεγιστάνας ήθελε να μειώσει το προσωπικό κατά 10%, πλέον, όμως, αναφέρει πως ο αριθμός τους θα αυξηθεί το επόμενο 12μηνο.

«Το σύνολο των εργαζομένων θα αυξηθεί, αλλά οι μισθοί θα πρέπει να είναι σχετικά επίπεδοι» έγραψε στο Twitter, απαντώντας σε tweet αγνώστου χρήστη που προέβλεπε αύξηση των θέσεων εργασίας στην επιχείρηση.

Total headcount will increase, but salaried should be fairly flat