Ο Lars Ulrich απαντά: «Πόσο καιρό ακόμα θα κάνουν περιοδείες οι Metallica;»

Ο Lars Ulrich των Metallica μίλησε για το πόσο ακόμη θα συνεχίσει η μπάντα τις περιοδείες, ενόψει της τεράστιας παγκόσμιας tour τους για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους «72 Seasons».

Η επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία των Metallica θα διαρκεί δύο νύχτες σε κάθε πόλη, τιτλοφορείται «No Repeat Weekend», και μέχρι στιγμής έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει όλον τον Αύγουστο του 2024.

Σε μια νέα συνέντευξη στο Revolver, ο Lars Ulrich, ντράμερ και συνιδρυτής των Metallica με τον frontman, James Hetfield, μίλησε για την πιθανότητα να αποσυρθεί το συγκρότημα από τις περιοδείες.

«Δεν είναι κάτι για το οποίο έχουμε μιλήσει πολύ. Όχι, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας και των πόρων μας πηγαίνει στην προσπάθεια να παραμείνουμε υγιείς και λειτουργικοί», είπε ο Lars Ulrich.

Συνέχισε δε, λέγοντας ότι καθώς μεγαλώνει, αφιερώνει «περισσότερο χρόνο» στις καθημερινές του προπονήσεις. «Το παν είναι να προσπαθούμε να παραμείνουμε υγιείς. Τρώγοντας υγιεινά, ζώντας υγιεινά, ό,τι χρειάζεται ο καθένας μας. Προφανώς, υπάρχει ένα σημείο όπου ίσως δεν πρόκειται να λειτουργήσει πια σε κάποιο επίπεδο, όπου δεν θα μπορούμε να παίξουμε το «Battery» ή το «Master Of Puppets» ή τέτοια τραγούδια.

