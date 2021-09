Ο κωμικός ηθοποιός Κρις Ροκ ανακοίνωσε μέσω Twitter χθες ότι έχει βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό και έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα σε όλους.

«Πιστέψτε με, δεν το θέλετε αυτό. Εμβολιαστείτε», προέτρεψε τους φανς του.

Ο ηθοποιός είπε στον Τζίμι Φάλον τον Μάιο ότι είχε κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

«Αυτά είναι τα κουπόνια τροφίμων αλλά για τα εμβόλια», είχε πει αστειευόμενος για το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο είχε τοποθετηθεί για τα εμβόλια. «Επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι: Παίρνω παυσίπονο όταν έχω πονοκέφαλο; Ναι. Ξέρω τι περιέχει το παυσίπονο; Δεν ξέρω τι υπάρχει μέσα. Απλά ξέρω ότι ο πονοκέφαλος μου έχει φύγει. Ξέρω τι υπάρχει στο Big Mac; Όχι, ξέρω ότι είναι νόστιμο».

Ο 56χρονος ηθοποιός, πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη συνέχεια του «Saw» «Spiral» και θα εμφανιστεί στην επόμενη ταινία του David O. Russell, μια ταινία εποχής που γυρίστηκε στο Λος Άντζελες στις αρχές του 2021.

Η ταινία ακόμη δεν έχει τίτλο και αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated.