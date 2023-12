Ο Ίλον Μασκ ανοίγει την «πόρτα» του X στον ακροδεξιό συνωμοσιολόγο Άλεξ Τζόουνς

Όπως όλα δείχνουν, ο Ίλον Μασκ είναι έτοιμος να επιτρέψει την επιστροφή του ακροδεξιού συνωμοσιολόγου Άλεξ Τζόουνς στο X (πρώην Twitter).

Το 2018 η προηγούμενη διοίκηση της εταιρείας απέκλεισε τον Άλεξ Τζόουνς από το Twitter, καθώς επανειλημμένα παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη ρητορική μίσους και την παρενόχληση. Ωστόσο, ο Ίλον Μασκ ετοιμάζεται να ανατρέψει αυτή την απόφαση.

Ο δισεκατομμυριούχος έκανε γκάλοπ μέσω του λογαριασμού του, ρωτώντας τους χρήστες της πλατφόρμας αν πρέπει να επιστρέψει σε αυτή ο ακροδεξιός συνωμοσιολόγος. Το 70,1% απάντησαν «ναι» και το 29,9% είχαν αντίθετη άποψη. «Ο κόσμος μίλησε και έτσι θα γίνει», έγραψε ο Ίλον Μασκ.

Νωρίτερα, άλλος χρήστης έγραψε πως είναι καιρός να αποκατασταθεί ο λογαριασμός του Άλεξ Τζόουνς στο Χ. «ΟΚ», του απάντησε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας.

The people have spoken and so it shall be