Ο Γκουτέρες στηρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων για δικό τους κράτος

Το δικαίωμα της Παλαιστίνης να έχει το δικό της κράτος υπερασπίστηκε ο γ.γ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να οικοδομήσει το δικό του κράτος πρέπει να αναγνωριστεί από όλους» είπε ενώ χαρακτήρισε κάθε «άρνηση» του δικαιώματος αυτού «απαράδεκτη». Κατά την ομιλία του σύνοδο των Αδεσμεύτων Χωρών, σήμερα, ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Η άρνηση να γίνει δεκτή η λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, καθώς και η άρνηση του δικαιώματος ενός κράτους για τον παλαιστινιακό λαό είναι απαράδεκτη».

Προειδοποίησε δε, ότι κάτι τέτοιο «θα παρατείνει επ’ αόριστον μια σύγκρουση που έχει εξελιχθεί σε σημαντική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, που επιδεινώνει την πόλωση και υποκινεί τους εξτρεμιστές σε όλον τον κόσμο». Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε και την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σήμερα, Ισραηλινοί διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ για την επιστροφή των ομήρων και ζήτησαν πρόωρες εκλογές χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου, που επιμένει στον πόλεμο με στόχο να εξαφανίσει τη Χαμάς, ως «εικόνα του κακού».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι από ισραηλινής πλευράς. Έκτοτε, περίπου 24.000 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά έχουν πεθάνει σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας κυρίως.

Περίπου 250 Ισραηλινοί απήχθησαν από την Χαμάς και οι 132 από αυτούς παραμένουν σε ομηρεία στη Γάζα, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι ισραηλινές αρχές ωστόσο εκτιμούν ότι τουλάχιστον 25 από τους ομήρους έχουν σκοτωθεί. Περίπου 100 απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, στα τέλη Νοεμβρίου.

People in Gaza are dying not only from bombs and bullets, but from lack of food & clean water, and hospitals without power & medicine.



This must stop.



I will not relent in my call for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate & unconditional release of all hostages.