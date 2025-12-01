Ο Γκάι Πιρς ζητά συγγνώμη για posts κατά του Ισραήλ – Αποχωρεί από τα social media

Ο διάσημος ηθοποιός Γκάι Πιρς (Guy Pearce) ζήτησε συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση «παραπληροφόρησης και ψευδών ισχυρισμών» εναντίον του Ισραήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είχε εκφράσει την υποστήριξή του στην Παλαιστίνη.

«Υποδείχθηκε στην προσοχή μου ότι, στο πλαίσιο της υποστήριξής μου προς την Παλαιστίνη, αναδημοσίευσα άρθρα, ή/και δηλώσεις, τα οποία ακούσια περιείχαν παραπληροφόρηση και ψευδή στοιχεία», δήλωσε ο Πιρς στην εφημερίδα Jewish News. «Γνωρίζω ότι η κοινοποίηση ανακριβούς περιεχομένου μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και οδύνη. Για αυτό ζητώ βαθιά συγγνώμη. Σίγουρα θα προσπαθήσω στο μέλλον να είμαι πιο επιμελής στη διασταύρωση οποιουδήποτε περιεχομένου κοινοποιώ στο διαδίκτυο».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Jewish News, ο πρωταγωνιστής των ταινίων «The Brutalist» και «Memento» είχε μοιραστεί υλικό το οποίο περιλάμβανε αναρτήσεις από τον Αμερικανό ακροδεξιό πολιτικό σχολιαστή Νικ Φουέντες.

Επιπλέον, ο Πιρς φέρεται να είχε αναδημοσιεύσει υλικό με σοβαρούς και αβάσιμους ισχυρισμούς, όπως υλικό που απέδιδε στο Ισραήλ την ευθύνη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ισχυριζόταν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διευκόλυναν τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενώ διατεινόταν ότι «οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες πορνογραφίας ανήκουν σε Εβραίους».

Η Jewish News αναφέρει επίσης μια ανάρτηση που είχε κοινοποιήσει ο ηθοποιός στις αρχές Νοεμβρίου, η οποία έκανε λόγο για «Εβραίους Σιωνιστές» ως ιδιοκτήτες μεγάλων καζίνο στο Λας Βέγκας, υπονοώντας ότι «οι Σιωνιστές (όχι οι Εβραίοι) θέλουν να φοβάστε τους ανθρώπους που εναντιώνονται στη διαφθορά που δημιουργούν».

Προσωρινή αποχώρηση από τα social media

Ως συνέχεια της συγγνώμης του, ο Γκάι Πιρς ανακοίνωσε το Σάββατο μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) ότι αποσύρεται προσωρινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον απόηχο των αντιδράσεων.

«Εννοούσα κάθε λέξη αυτής της συγγνώμης, αλλά αναγνωρίζω ότι οποιαδήποτε συγγνώμη πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική δράση», έγραψε ο Πιρς. «Για να αποτρέψω περαιτέρω οδύνη, σύγχυση ή ζημιά σε άλλους, θα αποσυρθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το τρέχον διάστημα».

Με πληροφορίες από Variety