Ο γιος του Στιβ Τζομπς θέλει να κάνει τον καρκίνο διαχειρίσιμο με το fund του

Ο Ριντ Τζομπς (Reed Jobs) ήταν μόλις 12 ετών όταν ο πατέρας του,Στιβ Τζομπς, διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας. Οκτώ χρόνια αργότερα, ο ιδρυτής της Apple πέθανε, στα 56 του.

Αυτή η προσωπική απώλεια του Ριντ, φαίνεται πως ήταν και η αφετηρία μιας επενδυτικής διαδρομής με έναν σαφή στόχο, όπως περιγράφει το Forbes: να μη χάνει ο κόσμος τη ζωή του από καρκίνο.

Σήμερα, στα 34 του, ο Ριντ ηγείται της Yosemite, μιας επενδυτικής εταιρείας που χρηματοδοτεί startups και ερευνητές αποκλειστικά στον τομέα του καρκίνου, συγκεντρώνοντας για την πρωτοβουλία το ποσό των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Τελικός στόχος, τα 300 εκατομμύρια.

Τι λέει για την πρωτοβουλία ο γιος του Στιβ Τζομπς

«Πιστεύουμε ότι ο καρκίνος μπορεί να πάψει να είναι θανατική καταδίκη και να γίνει μια χρόνια νόσος», αφηγείται ο Τζομπς, για να προσθέσει: «Νομίζω ότι είναι εφικτό μέσα στη διάρκεια της ζωής μου, για τις περισσότερες μορφές καρκίνου».

Πριν ιδρύσει τη Yosemite το 2023, ο Reed Jobs εργαζόταν στο Emerson Collective, τον οργανισμό επενδύσεων και φιλανθρωπίας που ίδρυσε η μητέρα του, Laurene Powell Jobs. Εκεί ανέλαβε τη χάραξη στρατηγικής στον τομέα της υγείας και της ογκολογίας, συνδυάζοντας επενδύσεις και δωρεές.

Η Yosemite πήρε το όνομά της από το εθνικό πάρκο όπου παντρεύτηκαν οι γονείς του. Το πρώτο της fund έφτασε τα 263 εκατ. δολάρια, ενώ σήμερα έχει επενδύσει σε περίπου 20 εταιρείες, ανάμεσά τους η Tune Therapeutics (γονιδιακή θεραπεία) και η Chai Discovery, startup που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον σχεδιασμό νέων φαρμάκων.

Στο νέο fund της Yosemite συμμετέχουν επενδυτές όπως η Amgen, το Memorial Sloan Kettering, το MIT και ο επενδυτής John Doerr. Η Laurene Powell Jobs συμμετέχει μέσω του Emerson Collective, ενώ ο ίδιος ο Reed Jobs επενδύει προσωπικά.

Η Yosemite διαχειρίζεται συνολικά πάνω από 1 δισ. δολάρια (συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων ιδρυμάτων και νοσοκομείων). «Σε μια περίοδο που η κρατική χρηματοδότηση της επιστήμης περικόπτεται, έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη από ποτέ», λέει ο Jobs. «Υπάρχει αίσθηση κατεπείγοντος».

Το στοίχημα του Ριντ Τζομπς με την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Reed Jobs, ποντάρει μεταξύ άλλων, στην τεχνητή νοημοσύνη τόσο για την ανακάλυψη φαρμάκων όσο και για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων υγείας.

Τέλος, βλέπει «τεράστιες δυνατότητες» στα εμβόλια καρκίνου - τόσο για πρόληψη όσο και για ενίσχυση του ανοσοποιητικού σε ασθενείς που ήδη νοσούν. «Είναι ένας τρόπος να χτυπήσεις τον καρκίνο στη ρίζα. Και δεν έχουμε πάρει ακόμα όσα θα μπορούσαμε από αυτή την προσέγγιση».

