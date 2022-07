«Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο»- Επιστολή βουλευτών στον Μπάιντεν για τα F-16

Ταγμένοι να εμποδίσουν την όποια απόπειρα πιθανής πώλησης F-16 στην Τουρκία, δηλώνουν σε δικομματική επιστολή που έστειλαν στον Αμερικανό Πρόεδρο 35 Αμερικανοί βουλευτές.

Την επιστολή κοινοποίησε μέσω ανάρτησής του στο twitter, ο πρωτεργάτης της κίνησης αυτής, ο Ρεπουμπλικάνος Frank Pallone, Jr. από το Νιού Τζέρσει λέγοντας πως «Δεν πρέπει να υποστηρίξουμε τον στρατό της Τουρκίας μέχρι να υπάρξουν χειροπιαστές δράσεις που θα σταματούν τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες του Ερντογάν και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Στην επιστολή τους οι 35 συνυπογράφοντες αναφέρουν χαρακτηριστικά «Μας ανησυχούν βαθύτατα τα σχόλια που έγιναν στις 30 Ιουνίου στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, με την πιθανή πώληση των F-16 και τις μηχανολογικές αναβαθμίσεις στην Τουρκία» λένε αναφερόμενοι στον εκσυγχρονισμό των τουρκικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας.

«Ζητάμε σθεναρά την απόρριψη αυτής της πώλησης επειδή θα ανταμείψει τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος αγνόησε τις δεσμεύσεις της Τουρκίας στη συμμαχία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και τις τεράστιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οποίες το καθεστώς του συνεχίζει να διαπράττει

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.»

Η επιστολή συνεχίζει δε, λέγοντας πως «Ο Ερντογάν επιλέγει με συνέπεια να δίνει προτεραιότητα στις διχαστικές τακτικές για προσωπικό όφελος πάνω από το συλλογικό καλό των συμμάχων του.

»Η επιλογή του να εμποδίσει τη Φινλανδία και τη Σουηδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ώσπου να λάβει παράλογες και άσχετες παραχωρήσεις καθιστά σαφές ότι έχει κάνει το ελάχιστο για να ενισχύσει τη στρατηγική στάση του ΝΑΤΟ από τότε που η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πυροδότησε τη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η συμμαχία εδώ και δεκαετίες.

»Η χρήση ανησυχητικών τακτικών από τον Ερντογάν αντίθετων προς το κοινό καλό της συμμαχίας του ΝΑΤΟ θα πρέπει δεν θα πρέπει να αποτελούν έκπληξη. Το καθεστώς του έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική του ισχύ για να αποσταθεροποιήσει την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τον Νότιο Καύκασο ​​και τη Βόρεια Αφρική εδώ και χρόνια.

»Τουρκικές και υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει όπλα και εξαρτήματα αμερικανικής κατασκευής κατά τη διάρκεια αυτών των εισβολών, για να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του σκόπιμου βομβαρδισμού πολιτικών στόχων όπως νοσοκομεία και σχολεία στο Ιράκ, τη Συρία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

»Έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να παραβιάζουν το κυρίαρχο έδαφος συμμάχων και εταίρων του ΝΑΤΟ όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτές μετά βίας μπορούν να θεωρηθούν ως οι ενέργειες ενός αφοσιωμένου συμμάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.» συνεχίζει η επιστολή.

Οι βουλευτές δηλώσουν σχεδόν σίγουροι για την έκβαση μίας τέτοιας πώλησης λέγοντας πως «Η πώληση αμερικανικών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία δεν θα δώσει κίνητρο στον Ερντογάν να μεταμορφωθεί σε καλό σύμμαχο.

»Πιθανότατα, αυτά τα όπλα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω θάνατο και καταστροφή στην περιοχή. Η Τουρκία συνεχίζει επίσης να χρησιμοποιεί συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, τα οποία ενδεχομένως να εκθέτουν σημαντικές πληροφορίες τακτικής σχετικά με τα όπλα και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία.

Η επιστολή κατηγορεί τον Ερντογάν για κατευθυνόμενα Μέσα και εκλογικές διαδιασίες ενώ αναφέρει μεταξύ άλλων πως «το καθεστώς Ερντογάν συνεχίζει να προωθεί κυβερνητικά εκλογές, να καταστέλλει την κοινωνία των πολιτών και να καταχράται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό για να διατηρήσει την εξουσία της.

»Με την τουρκική οικονομία σε παρακμή και τη θέση του Ερντογάν σε ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών, τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ελέγχονται άμεσα από το δικό του καταπιεστικό κυβερνών κόμμα και θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μεγάλη πώληση όπλων ως προπαγάνδα για να τον στηρίξουν όπως έχουν ήδη κάνει με τις παραχωρήσεις που επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ».

Η επιστολή προς τον Μπάιντεν καταλήγει δε λέγοντας πως «Καθώς η Κυβέρνησή σας επιδιώκει να προωθήσει την πώληση νέων F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία, σας παρακαλώ να ξέρετε ότι θα κάνουμε κάθε ενέργεια που μας παρέχεται ως μέλη του Κογκρέσου για να αποτρέψουμε να προχωρήσει (αυτή η πώληση).

»Το παρελθόν δείχνει ότι ο Ερντογάν δεν θα αλλάξει τη συμπεριφορά του αν συνεχίζουμε να επιβραβεύουμε τις προσπάθειές του να υπονομεύει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

»Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να παράσχουν οποιαδήποτε περαιτέρω υποστήριξη στον στρατό της Τουρκίας έως ότου ληφθούν χειροπιαστά μέτρα για την αναχαίτιση των αποσταθεροποιητικών του ενεργειών και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.»

I sent a bipartisan letter to @POTUS today expressing opposition to the proposed sale of F-16 fighter jets to Turkey. We must not support Turkey’s military until tangible steps are taken to stop Erdoğan’s destabilizing actions and violations of international law. pic.twitter.com/mY2dAiTcyx