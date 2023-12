Ο Έντι Ράμα τον αναγνωρίζει ως εκλεγμένο δήμαρχο τον Φρέντι Μπελέρη

Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες διαφαίνεται μια θετική εξέλιξη για την επίλυση του ζητήματος του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη με τον Έντι Ράμα να αναγνωρίζει την εκλογή του.

Ο συνδυασμός της σημερινής απόφασης αλβανικού δικαστηρίου και η αποδοχή του σκεπτικού αυτής από τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, συνιστούν ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο για την επίλυση της υπόθεσης του Φρέντι Μπελέρη. Το αλβανικό δικαστήριο αποφάσισε πως ο ηττηθείς υποψήφιος Γκόρο δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα δημάρχου Χειμάρρας. Ο Έντι Ράμα αναγνώρισε την απόφαση, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως αναγνωρίζει και τον Φρέντι Μπελέρη ως εκλεγμένο δήμαρχο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εξελίξεις αυτές ήρθαν μετά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής όπου μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα. Αναφορικά με την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι πρόκειται για ζήτημα κράτους δικαίου και όχι για διμερή διαφορά. Είχε προσθέσει επίσης πως η Αθήνα ανέκαθεν υποστήριζε την ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων προσθέτοντας ωστόσο: «Αυτή η προσέγγιση έχει κανόνες. Κάθε χώρα αξιολογείται ξεχωριστά για την πρόοδο σε διάφορα ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει από τις Βρυξέλλες πως πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο Φρέντι Μπελέρης εκλέχθηκε νόμιμα δήμαρχος και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Αλβανία θα μπορέσει να αποδείξει πως «σε ένα κρίσιμο ζήτημα έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα που όλοι μας απαιτούμε από μια χώρα που φιλοδοξεί να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας αναφέρει ότι «από την ανάγνωση της αιτιολογημένης απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος σχετικά με την άρνηση της άδειας ορκωμοσίας στον εκλεγμένο δήμαρχο της Χειμάρρας», θεωρεί σημαντικό να επισημάνει τρία σημεία: «Η άρνηση της άδειας ορκωμοσίας υπό τις συνθήκες της προφυλάκισης από τη Γενική Διεύθυνση Φυλακών αποτελεί τελικά νομικά ορθή στάση. Ομοίως, η απόρριψη του αιτήματος από το δικαστήριο είναι σαφώς διατυπωμένη και εύκολα κατανοητή».

Επίσης, σημειώνει πως το γεγονός ότι ο Φρέντι Μπελέρη παραμένει εκλεγμένος δήμαρχος της Χειμάρρας μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης και ότι μόνο η επίσημη απόφαση θα καθορίσει τη δυνατότητά του να ορκιστεί σε περίπτωση αθωότητας ή την αδυναμία του να συνεχίσει να είναι δήμαρχος σε περίπτωση ενοχής, είναι επίσης σαφώς διατυπωμένη και εύκολα κατανοητή.

Περαιτέρω, ο Αλβανός πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η «αναφορά του δικαστηρίου στο αδιέξοδο που προκλήθηκε από την προσωρινή συνέχιση των καθηκόντων του ηττημένου υποψηφίου, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει προφυλακισμένος και ο προηγούμενος δήμαρχος δεν έχει τη νομιμοποίηση να ηγηθεί του δήμου εν απουσία του νικητή, υπογραμμίζει σαφώς την ανάγκη επίλυσης του αδιεξόδου αυτού μέσω της διακοπής της θητείας του ηττημένου υποψηφίου, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για τη διασφάλιση των δημόσιων υπηρεσιών στον δήμο Χειμάρρας».

Καταληκτικά, κατά τον Έντι Ράμα η αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη νομική επιβεβαίωση της «υπόθεσης Μπελέρη» ως ζήτημα δικαιοσύνης και όχι πολιτικής ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετικό με τις αρχές της κεντρικής κυβέρνησης. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι το σκεπτικό αυτής της απόφασης δημιουργεί θετική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προαναφερθέντος αδιεξόδου.

