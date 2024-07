O Έλον Μασκ στηρίζει Τραμπ: «Σκληρός όπως ο Ρούσβλετ»

Έλον Μασκ και Μπιλ Άκμαν στηρίζουν Ντόναλντ Τραμπ με δημόσιες δηλώσεις τους μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ και ο επικεφαλής hedge fund Μπιλ Άκμαν δήλωσαν επίσημα την υποστήριξή τους στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του Σαββάτου, υποστηρίζοντάς τον για πρόεδρο στις επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Υποστηρίζω πλήρως τον Πρόεδρο Τραμπ και ελπίζω για ταχεία ανάρρωσή του», έγραψε ο Μασκ στο X. Σε επόμενη ανάρτησή του, είπε: «Τελευταία φορά που η Αμερική είχε έναν τόσο σκληρό υποψήφιο ήταν ο Θίοντορ Ρούσβελτ».

Ο Μασκ κάλεσε επίσης τον επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας να παραιτηθεί. Η υπηρεσία αναμένεται να αντιμετωπίσει εκτεταμένη έρευνα μετά την απόπειρα δολοφονίας. Εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ο Τραμπ είχε πρόσθετη ασφάλεια και πόρους ενώ ταξίδευε για την εκστρατεία και ότι υπάρχει εν εξελίξει έρευνα για το περιστατικό.

Ο Άκμαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του hedge-fund Pershing Square Capital Management, έγραψε επίσης το βράδυ στο X ότι πρόκειται να υποστηρίξει επίσημα τον Τραμπ. Είπε ότι είχε πάρει αυτήν την απόφαση πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν ένιωθε την επείγουσα ανάγκη να γράψει γι' αυτό μέχρι τώρα.

I am going to formally endorse @realDonaldTrump. I came to this decision some time ago as many @X followers have already understood from my supportive posts of Trump and my criticisms of @POTUS Biden.



The reason why I have not yet formally done so is that I want to explain my…