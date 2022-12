Ο Έλον Μασκ απαντά για τις πόζες στη Μύκονο: «Χρήσιμο κίνητρο να χάσω βάρος»

Ο Έλον Μασκ είπε ότι οι «μη κολακευτικές» φωτογραφίες του, που κυκλοφόρησαν από τις διακοπές στην Ελλάδα, λειτούργησαν ως «χρήσιμο» εργαλείο για να εμπνευστεί να χάσει βάρος.

Ο 51χρονος δισεκατομμυριούχος και νέος ιδιοκτήτης του Twitter σχολίασε τις viral φωτογραφίες, ενώ μιλούσε για τον Κάνιε Γουέστ και τον αποκλεισμό του από την πλατφόρμα επειδή προσπάθησε να υποκινήσει βία όταν μοιράστηκε ένα σύμβολο μίσους- και όχι επειδή δημοσίευσε ξανά τις φωτογραφίες των διακοπών.

«Έβαλα τα δυνατά μου. Παρόλα αυτά, παραβίασε και πάλι τον κανόνα μας κατά της υποκίνησης βίας. Ο λογαριασμός θα ανασταλεί», έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter.

«Απλά διευκρινίζω ότι ο λογαριασμός του αναστέλλεται για υποκίνηση βίας, όχι για μια μη κολακευτική φωτογραφία μου που με έβγαλε ο Άρι [Εμάνουελ]», συνέχισε.

«Ειλικρινά, βρήκα αυτές τις φωτογραφίες χρήσιμο κίνητρο για να χάσω βάρος!», κατέληξε.

