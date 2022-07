Ο Έλον Μασκ γελά με τις φωτογραφίες του στη Μύκονο- «Να πάρει, έπρεπε να βγάζω πιο συχνά την μπλούζα μου»

Ο Έλον Μασκ πάντα βρίσκει χρόνο να απαντά στα σχόλια των χρηστών του Twitter. Και φαίνεται πως τον διασκέδασαν ιδιαίτερα αυτά που αφορούσαν τις φωτογραφίες του από τη Μύκονο.

Το προηγούμενο σαββατοκύριακο ο δισεκατομμυριούχος ταξίδεψε στο «νησί των ανέμων» με την παρέα του και όπως αναμενόταν δεν πέρασε απαρατήρητος. Μεταξύ άλλων, ο φωτογραφικός φακός τον «συνέλαβε» χωρίς μπλούζα, σε σκάφος.

Οι φωτογραφίες αυτές ενέπνευσαν memes αλλά και αρκετά σχόλια στο Twitter, σε κάποια από τα οποία απάντησε ο ιδιοκτήτης της Tesla. «Γα@@@@ έβαλα τα λεφτά μου σε αυτόν. Τόσοι πολλοί άλλοι έξυπνοι επενδυτές», έγραψε κάποιος σχολιάζοντας φωτογραφία στην οποία ο κάτασπρος Έλον Μασκ είναι χωρίς μπλούζα, με μια πετσέτα από τη μέση και κάτω και κρατά ένα ποτήρι.

«Χαχα, να πάρει, ίσως θα έπρεπε να βγάζω πιο συχνά την μπλούζα μου… απελευθερώστε τη ρώγα» απάντησε ο δισεκατομμυριούχος και συμπλήρωσε ότι έχει επιστρέψει στη δουλειά «Παρεμπιπτόντως, ήδη πίσω στο εργοστάσιο», έγραψε.

Haha damn, maybe I should take off my shirt more often … free the nip!!

(already back in the factory btw)