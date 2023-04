Ο Diddy πληρώνει 5.000$ στον Sting κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής του

Ο Diddy θα πληρώνει στον Sting το ποσό των 5.000 δολαρίων κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο λόγος που ο Diddy είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το συγκεκριμένο ποσό στον Sting για το υπόλοιπο της ζωής του είναι επειδή χρησιμοποίησε κομμάτια από τραγούδι του χωρίς την άδεια του.

Το εν λόγω δείγμα που χρησιμοποίησε είναι από το διάσημο «Every Breath You Take» που κυκλοφόρησαν οι Police το 1983. Ο Diddy χρησιμοποίησε μέρος της μουσικής σε ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια του, «I’ll Be Missing You».

Χθες μέσω Twitter, ο Diddy επιβεβαίωσε ότι θα πληρώνει το ποσό μετά την επανεμφάνιση μιας συνέντευξης του Sting από το 2018.

Ο Sting συζήτησε για πρώτη φορά το θέμα όταν μίλησε στο The Breakfast Club πριν από πέντε χρόνια. Στο βίντεο, ο παρουσιαστής του ραδιοφώνου Charlamagne the God ρώτησε τον Sting αν είναι αλήθεια ότι ο Diddy είναι υποχρεωμένος να του δίνει 2.000 δολάρια την ημέρα επειδή δεν ζήτησε άδεια για το «Every Breath You Take»;».

«Ναι, για το υπόλοιπο της ζωής του» απάντησε τότε ο Sting.

Είπε δε, ότι ο Diddy του ζήτησε μεν άδεια, αλλά αφού είχε κυκλοφορήσει πρώτα το κομμάτι του.

Μετά την επανακυκλοφορία του συγκεκριμένου βίντεο με τον Sting, ο Diddy με ανάρτησή του στο Twitter επέστρεψε όχι μόνο για να επιβεβαιώσει την είδηση αλλά και να διορθώσει τον μουσικό σχετικά με το πραγματικό ποσό.

«Όχι. 5.000 την ημέρα», έγραψε, προσθέτοντας: «Αγάπη στον αδερφό μου @OfficialSting!».

Ο Diddly, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Sean John Combs, έγραψε το «I'll Be Missing You» ως φόρο τιμής στον φίλο του Christopher «The Notorious B.I.G.» Wallace.

Συζητώντας για την έμπνευση για το κομμάτι είπε ότι είχε σκοπό να παρατήσει τη μουσική αλλά το τραγούδι των Police του έδωσε κίνητρο.

«Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Δεν θα έβγαζα άλλους δίσκους. Έβλεπα τηλεόραση μια μέρα – ξέρετε, μια από εκείνες τις στιγμές απελπισίας όπου κανείς δεν είναι τριγύρω», είπε. «Τότε άκουσα το «Every Breath You Take» των Police. Το εξέλαβα ως σημάδι. Μερικές φορές απλά χρειάζεσαι αυτό το λίγο φως για να μπορέσεις να εκφραστείς».

Με πληροφορίες του NME