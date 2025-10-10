ΔΙΕΘΝΗ
Ο CEO του LinkedIn προειδοποιεί: «Το μέλλον της εργασίας δεν θα ανήκει σε όσους έχουν πτυχία»

«Το μέλλον δεν ανήκει πλέον σε όσους έχουν τα πιο “λαμπερά” πτυχία» εξηγεί

LifO Newsroom
Η γενιά Ζ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα: τα πανεπιστημιακά πτυχία δεν εγγυώνται πλέον επαγγελματική επιτυχία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά ρόλους όπως προγραμματιστές, αναλυτές ή βοηθούς οικονομικών, οι ευκαιρίες για νέους αποφοίτους περιορίζονται δραστικά.

Σε αυτή τη συγκυρία, ο διευθύνων σύμβουλος του LinkedIn, Ράιαν Ρόσλανσκι, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη νέα γενιά: το μέλλον της εργασίας δεν θα καθορίζεται από τα πτυχία, αλλά από την ικανότητα προσαρμογής και τη γνώση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

«Το μέλλον δεν ανήκει πλέον σε όσους έχουν τα πιο "λαμπερά" πτυχία»

Μιλώντας σε εκδήλωση του LinkedIn στο Σαν Φρανσίσκο, ο Ρόσλανσκι –που είναι επίσης εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft– υπογράμμισε πως οι εργοδότες θα αναζητούν ανθρώπους ευέλικτους, πρόθυμους να μαθαίνουν και ικανούς να αξιοποιούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όχι απλώς αποφοίτους των Ivy League.

«Το μέλλον της εργασίας δεν θα ανήκει πλέον σε όσους έχουν τα πιο φανταχτερά πτυχία ή σπούδασαν στα καλύτερα πανεπιστήμια», είπε χαρακτηριστικά. «Θα ανήκει σε εκείνους που είναι προσαρμοστικοί, μπροστά από την εποχή τους και έτοιμοι να αγκαλιάσουν τις αλλαγές. Αυτό ανοίγει πραγματικά το πεδίο με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί».

Όταν το πτυχίο παύει να είναι “χρυσό εισιτήριο”

Ο Ρόσλανσκι δεν είναι ο μόνος που θεωρεί ότι η αξία των τίτλων σπουδών μειώνεται.
Ο CEO της Standard Chartered, Μπιλ Γουίντερς, δήλωσε πρόσφατα ότι το MBA του «ήταν χάσιμο χρόνου», εξηγώντας πως οι γνώσεις που απέκτησε «έχουν υποβαθμιστεί με τον καιρό» λόγω της επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο πιο διάσημος απόφοιτος-που-δεν-αποφοίτησε του Χάρβαρντ, τόνισε πως «τα πανεπιστήμια δεν προετοιμάζουν πια τους φοιτητές για την αγορά εργασίας» και πως το υψηλό κόστος σπουδών τους αφήνει σε «τεράστιο οικονομικό χρέος».

«Ίσως ήρθε η ώρα να παραδεχτούμε ότι δεν χρειάζεται να πάνε όλοι στο πανεπιστήμιο», είπε σε podcast την άνοιξη.
«Πολλές δουλειές πια δεν το απαιτούν. Οι άνθρωποι αρχίζουν να το καταλαβαίνουν περισσότερο απ’ ό,τι πριν δέκα χρόνια».

Ο Γουόρεν Μπάφετ συμφωνεί: «Δεν κοιτάω ποτέ πού σπούδασε κάποιος»

Ακόμη και ο Γουόρεν Μπάφετ, δισεκατομμυριούχος επενδυτής και CEO της Berkshire Hathaway, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου πού έχει σπουδάσει ένας υποψήφιος διευθυντής.

Στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους το 2025, έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν κοιτάζω ποτέ πού πήγε κάποιος σχολείο. Ποτέ! Υπάρχουν εξαιρετικοί μάνατζερ από διάσημα πανεπιστήμια, αλλά και πολλοί που διέπρεψαν χωρίς να έχουν πτυχίο».

Ο Μπάφετ αναφέρθηκε μάλιστα στον επιχειρηματία Πιτ Λάιγκελ, ο οποίος χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση ανέπτυξε τη Forest River σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες τροχόσπιτων στις ΗΠΑ, καθώς και στον Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος εγκατέλειψε το Χάρβαρντ για να ιδρύσει τη Microsoft.

Για τη γενιά που μπήκε στην αγορά εργασίας εν μέσω τεχνολογικής μετάβασης, τα μηνύματα είναι σαφή: η προσαρμοστικότητα, η ψηφιακή εξοικείωση και η συνεχής εκπαίδευση αντικαθιστούν σταδιακά την πανεπιστημιακή ταυτότητα ως εισιτήριο για επαγγελματική επιτυχία.

Όπως σημείωσε ο Ρόσλανσκι, «ο τρόπος που δουλεύουμε αλλάζει ριζικά – και όσοι προσαρμοστούν γρήγορα, θα είναι οι πραγματικοί νικητές».


 

