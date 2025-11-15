ΔΙΕΘΝΗ
Αποκαλύψεις: Ο Μπάνον συμβούλευε κρυφά τον Έπσταϊν πώς να «αναστηλώσει» τη δημόσια εικόνα του

Σε κάποια μηνύματα, ο Έπσταϊν ζητά συμβουλές για το πώς να απαξιώσει δημόσια τις γυναίκες που τον κατηγορούσαν

Αποκαλύψεις: Ο Μπάνον συμβούλευε κρυφά τον Έπσταϊν πώς να «αναστηλώσει» τη δημόσια εικόνα του
Φωτ: EPA, αρχείου
Νέα μηνύματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ δείχνουν ότι ο Στιβ Μπάνον, από τους πιο στενούς πολιτικούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, παρείχε επί μήνες στρατηγικές συμβουλές στον Τζέφρι Έπσταϊν, την περίοδο που ο τελευταίος προσπαθούσε να διαχειριστεί την ασφυκτική πίεση γύρω από τις κατηγορίες εναντίον του.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν εκατοντάδες σελίδες ανταλλαγών μηνυμάτων, από το καλοκαίρι του 2018 έως την άνοιξη του 2019, όπου οι δύο άνδρες συζητούν συστηματικά την τακτική του Έπσταϊν απέναντι στα ΜΜΕ, τη Δικαιοσύνη και τον τρόπο που θα μπορούσε να «αναστηλώσει» τη δημόσια εικόνα του.

Σύμφωνα με τα μηνύματα, ο Έπσταϊν ζητούσε διαρκώς τη γνώμη του Μπάνον για το πώς να απαντά σε δημοσιεύματα, αν πρέπει να δώσει συνεντεύξεις, αλλά και τι τόνο να χρησιμοποιεί. Ο Μπάνον, με εμπειρία στην πολιτική επικοινωνία και την παραγωγή ντοκιμαντέρ, τον προέτρεπε να κινείται «με απόλυτη πειθαρχία», προειδοποιώντας ότι μια λάθος εμφάνιση θα μπορούσε να «τα γκρεμίσει όλα».

Σε αρκετές συνομιλίες, ο Μπάνον αντιμετωπίζει τη νέα δημοσιότητα γύρω από τον Έπσταϊν ως καλά οργανωμένη επίθεση, γράφοντας ότι «είναι μια πολύ εξελιγμένη επιχείρηση», ειδικά όταν ο Έπσταϊν διαμαρτύρεται για δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τον τότε πρόεδρο Τραμπ.

Σχέδια για ντοκιμαντέρ «εξιλέωσης» του Έπσταϊν

Τα μηνύματα δείχνουν ότι Μπάνον και Έπσταϊν συζητούσαν ακόμη και την παραγωγή ντοκιμαντέρ που θα παρουσίαζε τον Έπσταϊν ως παρεξηγημένο ή διωκόμενο. Ο Μπάνον φέρεται να είχε ήδη γυρίσει υλικό, ενώ συνομιλίες αφορούν λεπτομέρειες όπως το μέγεθος του συνεργείου και το αν ο Έπσταϊν θα εμφανιζόταν με μούσι.

Σε ορισμένα μηνύματα, ο Έπσταϊν ζητεί τη γνώμη του Μπάνον για επιθετικές γραμμές άμυνας απέναντι στις γυναίκες που τον κατηγορούσαν, αναζητώντας τρόπους να τις απαξιώσει δημόσια.

Οι ανταλλαγές κειμένων σταματούν στις αρχές του καλοκαιριού του 2019, λίγες εβδομάδες πριν ο Έπσταϊν συλληφθεί στη Νέα Υόρκη. Σε ορισμένα από τα τελευταία μηνύματα, ο Μπάνον προσπαθεί να τον καθησυχάσει, ενώ ο Έπσταϊν εμφανίζεται πεπεισμένος –λανθασμένα– ότι η νομική πίεση «θα κοπάσει». Ο Στιβ Μπάνον δεν έχει σχολιάσει τις αποκαλύψεις.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε τον Αύγουστο του 2019 στο κελί του, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να τροφοδοτούν δημόσια συζήτηση και θεωρίες.

Με πληροφορίες από Guardian

