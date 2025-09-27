Ο βασιλιάς Κάρολος θα επισκεφθεί το Βατικανό και θα συναντήσει τον Πάπα Λέοντα για πρώτη φορά

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη για να συναντήσουν τον Πάπα Λέοντα XIV για πρώτη φορά στο Βατικανό τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Το ταξίδι στα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί περίπου έξι μήνες μετά την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στον προκάτοχο του Λέοντα, τον Πάπα Φραγκίσκο, λίγο πριν από το θάνατό του τον Απρίλιο.

Κατά τη διάρκεια του επερχόμενου ταξιδιού, ο Κάρολος – επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας – και η Καμίλα θα συμμετάσχουν μαζί με τον Λέοντα στις εορταστικές εκδηλώσεις για το τρέχον ιωβηλαίο έτος, που γιορτάζεται κάθε 25 χρόνια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

«Η επίσκεψη θα γιορτάσει επίσης το οικουμενικό έργο της Εκκλησίας της Αγγλίας και της Καθολικής Εκκλησίας, αντανακλώντας το θέμα του ιωβηλαίου έτους, που είναι το να περπατάμε μαζί ως «προσκυνητές της ελπίδας», πρόσθεσε.

Το ταξίδι θα πραγματοποιήσει μια επίσημη επίσκεψη που το βασιλικό ζευγάρι αναγκάστηκε να ακυρώσει τον Απρίλιο λόγω της κακής υγείας του Φραγκίσκου. Κατάφεραν να συναντήσουν τον ποντίφικα σε μια ιδιωτική συνάντηση, γινόμενοι από τους τελευταίους αξιωματούχους που τον είδαν πριν από το θάνατό του σε ηλικία 88 ετών. Ο Κάρολος, 76 ετών, και ο Φραγκίσκος μοιράζονταν το πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Φραγκίσκος πέθανε μετά από 12 χρόνια ως επικεφαλής των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως, και ο Λέων εξελέγη σε κονκλάβιο καρδιναλίων τον Μάιο. Ο Λέων, 70 ετών, ο οποίος έχει ιστορικό ιεραποστολικού έργου στο Περού, είναι ο πρώτος πάπας από τις ΗΠΑ.

Το τετραήμερο ταξίδι του βασιλικού ζεύγους στην Ιταλία τον Απρίλιο είχε τεθεί σε αμφιβολία λόγω των προβλημάτων υγείας του βασιλιά. Ο Κάρολος νοσηλεύτηκε για λίγο στο νοσοκομείο στις 27 Μαρτίου, μετά από προσωρινές παρενέργειες της θεραπείας για τον καρκίνο του, που είχε ανακοινωθεί πέρυσι.

Ο βασιλιάς είχε επισκεφθεί προηγουμένως το Βατικανό πέντε φορές ως πρίγκιπας της Ουαλίας και έχει συναντήσει τρεις πάπες.

Τον υποδέχτηκε ο Φραγκίσκος κατά τις επισκέψεις του στο Βατικανό το 2017 και το 2019, και ο Βενέδικτος XVI το 2009. Συναντήθηκε με τον Ιωάννη Παύλο II κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία το 1982 και παρευρέθηκε στην κηδεία του Πολωνού πάπα στο Βατικανό το 2005.

Ως επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, ο βασιλιάς Κάρολος ηγείται της μητρικής εκκλησίας του παγκόσμιου Αγγλικανισμού. Η εκκλησία ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον Ερρίκο VIII, τον βασιλιά που έσπασε με το Βατικανό λόγω της άρνησής του να ακυρώσει τον γάμο του με την Αικατερίνη της Αραγωνίας.

Η διάσπαση πυροδότησε αιώνες συγκρούσεων, αλλά στη σύγχρονη εποχή οι σχέσεις μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας – που συχνά αναφέρεται ως Αγγλικανική Εκκλησία – είναι φιλικές.

Με πληροφορίες από Reuters