Πρίγκιπας Χάρι: Ποιος ο ρόλος του στην οικογένεια μετά την επανένωση με τον βασιλιά Κάρολο

Πλήθος εικασιών έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, μετά την επανένωση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο.

Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν ξανά στις αρχές του μήνα, μετά από 18 μήνες στην κατοικία του Βρετανού μονάρχη στο Λονδίνο. Η επανένωση τους αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη σχέση τους, καθώς είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται από τον Φεβρουάριο του 2024, λίγες ημέρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο και ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε στη Βρετανία για να τον δει.

Ωστόσο, η πολυαναμενόμενη ιδιωτική συνάντηση τους, δεν αλλάζει κάτι για τη βασιλική οικογένεια. Αναλυτικότερα σύμφωνα με πηγές, το γεγονός αυτό δε σημαίνει ότι ο πρίγκιπας Χάρι σκοπεύει να επιστρέψει σε επίσημους δημόσιους ρόλους στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας.

Και αυτό είναι κάτι στο οποίο φαίνεται πως συμφωνούν τόσο ο ίδιος ο Χάρι, όσο και ο πατέρας του.

Το σαββατοκύριακο, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο στη «Mail on Sunday» που έκανε λόγο για συζητήσεις σχετικά με μια «δημόσια επίδειξη ενότητας» μεταξύ πατέρα και γιου. Ο Δούκας του Σάσεξ και ο πατέρας του είχαν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια όμως στις 10 Σεπτεμβρίου, είχαν την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση τους μετά από πολλούς μήνες.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 50 λεπτά, αλλά χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως θετική εξέλιξη. «Είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι χτίσιμο εμπιστοσύνης» δήλωσε στο PEOPLE η πρώην γραμματέας Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ, Αΐλσα Άντερσον. Ο πρίγκιπας Χάρι έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να περνά περισσότερο χρόνο στη Βρετανία και να φέρει μαζί του την οικογένειά του. Ωστόσο, δεν επιδιώκει αλλαγή στη συμφωνία που είχε επιτευχθεί όταν ο ίδιος και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020.

«Ο δούκας έχει καταστήσει σαφές ότι η προτεραιότητά του είναι ο πατέρας του. Πέραν αυτού, και σε ό,τι αφορά άλλα οικογενειακά ζητήματα, δεν θα υπάρξει κάποιο σχόλιο» επιβεβαίωσε στο PEOPLE εκπρόσωπος του.

Επιπλέον, πηγές του παλατιού ανέφεραν στο PEOPLE ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση που είχε διαμορφωθεί κατά τη λεγόμενη σύνοδο του Sandringham, την οποία είχε συγκαλέσει η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ το 2020.

Όπως σημείωσε μια βασιλική πηγή, ευρέως αναφερόμενη στον βρετανικό Τύπο: «Ο βασιλιάς έχει ξεκαθαρίσει πλήρως ότι τηρεί την απόφαση της αείμνηστης μητέρας του. Δεν μπορεί να υπάρξει “μισός-μέσα, μισός-έξω” ρόλος για τα μέλη της οικογένειας».

Με πληροφορίες από PEOPLE