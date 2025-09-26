Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχω ζήσει»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ περιέγραψε το 2024 ως «την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του», σε τρέιλερ της σειράς «The Reluctant Traveler».

Το 2024, τόσο η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, όσο και ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, διαγνώστηκαν με καρκίνο.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας εθεάθη «να συνομιλεί εμπιστευτικά», σχολιάζουν τα διεθνή μέσα με τον συνδημιουργό της σειράς Schitt's Creek, Γιουτζίν Λεβί ο οποίος είχε πρόσκληση να μεταβεί στο κάστρο του Ουίνδσορ και να πραγματοποιήσει γυρίσματα για τη νέα του σειρά.

Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν του «Reluctant Traveler» δείχνει τους δύο άνδρες να πίνουν μπύρα και να περπατούν μαζί στους κήπους του παλατιού.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δήλωσε: «Θα έλεγα ότι το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχω ζήσει ποτέ. Η ζωή μας δοκιμάζει και η ικανότητα να ξεπερνάμε τις δοκιμασίες είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε αυτοί που είμαστε».

Το τρέιλερ αποκάλυψε ότι ο Λεβί έλαβε μια επιστολή από τον πρίγκιπα της Ουαλίας τον Ιανουάριο. Η επιστολή έγραφε: «Αγαπητέ Γιουτζίν, έμαθα ότι τα ταξίδια σου σε έφεραν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναρωτήθηκα αν θα ήθελες να δεις το Κάστρο του Ουίνδσορ. Αν είσαι ελεύθερος αύριο στις 10, γιατί δεν περνάς από το κάστρο για μια ιδιωτική ξενάγηση; Θα ήταν υπέροχο να σε δω! Με τις καλύτερες ευχές μου».

Το 2024 και οι ανακοινώσεις της Κέιτ και του Καρόλου

Τον Μάρτιο του 2024, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε καθισμένη σε ένα παγκάκι, για να ανακοινώσει ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Κατά την επίσκεψή της στο νοσοκομείο του Έσσεξ τον Ιούλιο, δήλωσε: «Είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή τόσο του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, όσο και των οικογενειών τους -και στην πραγματικότητα, μερικές φορές αυτό δεν αναγνωρίζεται, δεν το αντιλαμβάνεσαι απαραίτητα, ειδικά όταν είναι η πρώτη φορά, δεν εκτιμάς πόσο μεγάλο αντίκτυπο θα έχει».

Τον Ιανουάριο επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση, μετά από μια μάχη που κράτησε εννέα μήνες και την, με την πριγκίπισσα να έχει υποβληθεί, μεταξύ άλλων, σε προληπτική χημειοθεραπεία.

Λίγο αργότερα, τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, γίνεται γνωστό ότι και ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε επίσης με μια μορφή καρκίνου και σύμφωνα με ενημερώσεις από το Παλάτι, εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία. «Η εμπειρία του καρκίνου μου έδειξε ότι, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ασθένειας, μπορεί να λάμψει η σπουδαιότερη μορφή ανθρώπινης συμπόνιας», είχε αναφέρει σε μια σπάνια αναφορά του στο πρόβλημα της υγείας του, ο Κάρολος.