Ο Banksy ανακηρύχθηκε επίτιμος πολίτης του Irpin

Ο παγκοσμίου φήμης Άγγλος καλλιτέχνης Banksy ανακηρύχθηκε επίτιμος πολίτης του Irpin, στην περιοχή του Κιέβου. Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Alexander Markushin στο κανάλι του στο Telegram.

Ο Banksy αποτύπωσε το γκράφιτι του σε ένα από τα σπίτια που κατέστρεψαν οι Ρώσοι στο Irpin.

«Έτσι, επέστησε την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας στην κλίμακα της καταστροφής του Irpin και απαθανάτισε με το έργο του την ιστορία του αγώνα του Irpin και την ιδέα της αναβίωσής του», είπε ο Markushin.

Artist #Banksy became an honorary citizen of #Irpin, #Kyiv region.



This was stated in a document of the Irpin City Council. pic.twitter.com/YjVASukXQm