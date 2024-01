Ο ακροδεξιός δολοφόνος Άντερς Μπρέιβικ σκέφτεται να μηνύσει ξανά το νορβηγικό κράτος

Ο Άντερς Μπρέιβικ, ο Νορβηγός ακροδεξιός εξτρεμιστής που σκότωσε 77 ανθρώπους το 2011, θα προσπαθήσει για δεύτερη φορά τη Δευτέρα να μηνύσει το νορβηγικό κράτος για υποτιθέμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.

Ο χειρότερος δολοφόνος της ιστορίας της Νορβηγίας σε καιρό ειρήνης, Άντερς Μπρέιβικ ισχυρίζεται ότι η απομόνωσή του σε ειδικό κελί από το 2012 αποτελεί απάνθρωπη μεταχείριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Και όλα αυτά την ώρα που είναι ευρέως γνωστό, ότι ο Μπρέιβικ κρατείται σε ένα διώροφο συγκρότημα με κουζίνα, τραπεζαρία και αίθουσα με τηλεόραση και Xbox, πολλές πολυθρόνες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Πύργου του Άιφελ στον τοίχο. Διαθέτει επίσης γυμναστήριο με βάρη, διάδρομο και κωπηλατικό μηχάνημα.

Ακόμα κι έτσι, ο δικηγόρος του, Øystein Storrvik, λέει ότι είναι αδύνατο για τον Μπρέιβικ, ο οποίος έχει αλλάξει το όνομά του σε Φιοτόλφ Χάνσεν, να έχει ουσιαστικές σχέσεις με οποιονδήποτε από τον έξω κόσμο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η παρεμπόδιση του πελάτη του να στέλνει επιστολές αποτελεί ακόμα μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.

Ένα παρόμοιο αίτημά του το 2016 έγινε δεκτό, αλλά αργότερα ανατράπηκε η απόφαση από ανώτερο δικαστήριο. Στη συνέχεια απορρίφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Μπρέιβικ ζήτησε αναστολή το 2022, αλλά κρίθηκε ότι δεν είχε δείξει σημάδια αναμόρφωσης.

Τον Ιούλιο του 2011, μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, ο Μπρέιβικ πυροβόλησε 69 άτομα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, σε camp νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Utoya. Λίγο νωρίτερα είχε δολοφονήσει άλλα οκτώ άτομα, έξω από κυβερνητικό κτίριο στο Όσλο.

Η Νορβηγία έχει από τα πλέον φιλελεύθερα καθεστώτα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το έγκλημα και την τιμωρία, με πολλούς κρατούμενους να αφήνονται ελεύθεροι αφού εκτίσουν τα δύο τρίτα της ποινής τους. Ωστόσο, οι εγκληματίες μπορεί να παραμείνουν υπό κράτηση επ' αόριστον εάν κριθεί ότι συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για την κοινωνία.

