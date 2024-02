«Ντροπή σας!» Εξερράγη ο Πολωνός πρωθυπουργός με τους Ρεπουμπλικανούς που μπλόκαραν βοήθεια 60 δισ. προς την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ κατηγόρησε δημοσίως τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές των ΗΠΑ, καθώς απέρριψαν νομοσχέδιο που προέβλεπε οικονομική ενίσχυση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού αλλά και στην Ουκρανία.

Μέσω ανάρτησης στα social media σήμερα το πρωί, ο κεντροδεξιός πολιτικός Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε: «Αγαπητοί Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές των ΗΠΑ, θα τρίζουν τα κόκκαλα του Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος βοήθησε εκατομμύρια από εμάς να κερδίσουμε ξανά την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Ντροπή σας».

Η έντονη κριτική ήρθε αφότου η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο 118 δισεκατομμύρια δολάρια θα δίνονταν ως ενίσχυση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού και την Ουκρανία. Το νομοσχέδιο θα παρείχε στρατιωτική βοήθεια 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Κίεβο.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.