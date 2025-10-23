Λευκός Οίκος: «Παραμένει στο τραπέζι» μια νέα συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί πλήρως, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη η κυβέρνησή του ελπίζουν πως κάποια μέρα μια τέτοια συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ξανά, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ουσιαστικό και θετικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση», είπε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, λόγω έλλειψης προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συνομιλίες και μετά δεν οδηγούν πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, στοχεύοντας τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της χώρας, ασκώντας με αυτό τον τρόπο εκ νέου πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Αν και οι οικονομικές συνέπειες για τη Ρωσία αναμένεται να είναι περιορισμένες, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Πούτιν, οι νέες κυρώσεις σηματοδοτούν μια σημαντική στροφή στην εξωτερική πολιτική του Λευκού Οίκου υπό τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα είχε δηλώσει ότι δε θα επέβαλλε κυρώσεις, μέχρι να σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα απειλήσει με αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας, αλλά τα είχε αποφύγει μέχρι σήμερα, ελπίζοντας να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο που διαρκεί τριάμισι χρόνια.

Τραμπ για Πούτιν: «Δεν είναι σοβαρός»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται όλο και πιο απογοητευμένος από το Κρεμλίνο, λόγω της απροθυμίας του να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις. Οι κυρώσεις είναι επίσης κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητούσε εδώ και μήνες.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επέκρινε τον Πούτιν επειδή «δεν είναι σοβαρός» όσον αφορά την επίτευξη ειρήνης και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι κυρώσεις θα οδηγήσουν σε πρόοδο. «Απλώς ένιωσα ότι είχε έρθει η ώρα. Περιμέναμε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε το πακέτο κυρώσεων «τεράστιο», προσθέτοντας ότι ελπίζει πως θα μπορούσε να αρθεί γρήγορα, εάν η Ρωσία συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο. Την ίδια ώρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι οι κυρώσεις ήταν απαραίτητες λόγω της «άρνησης του Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο».

Οι πληγείσες πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil, χρηματοδοτούν τη «πολεμική μηχανή» της Ρωσίας. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν τις μεγαλύτερες εξαγωγές της Ρωσίας. Οι δύο εταιρείες εξάγουν συνολικά 3,1 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Η Rosneft είναι υπεύθυνη για σχεδόν το ήμισυ της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου, που αντιστοιχεί στο 6% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βρετανικής κυβέρνησης.

Οι μεγαλύτεροι πελάτες της Μόσχας είναι η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καλεί αυτές τις χώρες να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική πίεση στο Κρεμλίνο. Η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχει μειωθεί δραματικά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αλλά το ρωσικό αέριο εξακολουθεί να αντιστοιχεί στο 13% των εισαγωγών της ΕΕ, παρότι έχει δεσμευτεί να το καταργήσει πλήρως.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα επέβαλλε νέες κυρώσεις στη Μόσχα, μόνο αν η Ευρώπη σταματούσε εντελώς να αγοράζει ρωσική ενέργεια. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε το νέο πακέτο κυρώσεων που ενέκρινε η ΕΕ την Τετάρτη, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου έως το 2028.

Είπε ότι αυτό, σε συνδυασμό με τις αμερικανικές κυρώσεις, αποτελεί «ένα σαφές μήνυμα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ότι θα συνεχίσουμε τη συλλογική πίεση προς τον επιτιθέμενο».