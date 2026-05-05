Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει ακόμη 3 εβδομάδες»

«Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν οκτώ μικρά, γρήγορα σκάφη του Ιράν» ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη τρεις εβδομάδες. Πρόσθεσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν οκτώ «μικρά, γρήγορα σκάφη» της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προσδιόρισε την ημερομηνία τερματισμό του πολέμου, ενώ χθες είχε ισχυριστεί πως οι ΗΠΑ «βύθισαν επτά ιρανικά πλοία», κλιμακώνοντας περαιτέρω την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ανάλυση του Al Jazeera εκτιμά πως η χθεσινή, φερόμενη ιρανική επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) συνιστά «μήνυμα στα κράτη του Κόλπου».

Ντόναλντ Τραμπ: Το χρονικό της ιρανικής επίθεσης στα Εμιράτα

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, ενώ τρεις υπήκοοι Ινδίας, που τραυματίστηκαν, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με δημοσιογράφο με έδρα το Ντουμπάι.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα, καθώς η Φουτζάιρα αποτελεί στρατηγικής σημασίας τοποθεσία για τη χώρα», δήλωσε η δημοσιογράφος Natasha Turak, επισημαίνοντας ότι η βιομηχανική ζώνη «φιλοξενεί τον αγωγό πετρελαίου Habshan - Fujairah».

Ο συγκεκριμένος αγωγός μεταφέρει περίπου το 50% έως 60% των εξαγωγών πετρελαίου των ΗΑΕ και βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, γεγονός που επιτρέπει την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ και τη διοχέτευση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την ίδια, η στόχευση της εγκατάστασης συνιστά άμεσο μήνυμα προς τα ΗΑΕ: «Μπορούμε να πλήξουμε τα πιο κρίσιμα οικονομικά σας σημεία, ακόμη κι αν θεωρείτε ότι μπορείτε να παρακάμψετε τα Στενά του Ορμούζ».

Η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την ευθύνη για την επίθεση, ενώ, όπως σημειώνεται, από την Τεχεράνη προέρχονται «αντικρουόμενες δηλώσεις» σχετικά με το περιστατικό.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι χθεσινές του αναφορές στο Ιράν

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέρριψαν επτά μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση «Project Freedom».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που κινούνταν στο πέρασμα, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές, πέρα από ένα περιστατικό που αφορούσε νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο. «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη, ή όπως τα αποκαλούν εκείνοι, “γρήγορα” σκάφη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, είχε δηλώσει ότι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν» έξι μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχαίτισαν πυραύλους cruise, drones και άλλες απειλές που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Anadolu, Al Jazeera

