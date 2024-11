Εκλογές ΗΠΑ: «Η Κάμαλα Χάρις δεν θα κάνει δηλώσεις απόψε»

Παρότι τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει 95% πιθανότητες να επικρατήσει απέναντι στην Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές, η Δημοκρατική υποψήφιος δεν αναμένεται να κάνει δηλώσεις απόψε.

Στο πανεπιστήμιο Howard, από όπου είχε αποφοιτήσει η Χάρις, είχε μαζευτεί πλήθος υποστηρικτών της, περιμένοντας να ακούσουν τις δηλώσεις της αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Όμως αφότου ανακοινώθηκε η επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην Τζόρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα, ο χώρος που ήταν κατάμεστος με κόσμο άδειασε μέσα σε περίπου 30 λεπτά.

Όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής της καμπάνιας της, Σέντρικ Ρίτσμοντ στο πλήθος υποστηρικτών της που είναι συγκεντρωμένο στο πανεπιστήμιο Χάουαρντ η Κάμαλα Χάρις δεν θα κάνει απόψε δηλώσεις. «Δεν έχει τελειώσει ακόμη η καταμέτρηση. Έχουμε ακόμη πολιτείες που δεν έχουν κριθεί ακόμη. Θα συνεχίσουμε όλη τη νύχτα να αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ψήφος θα καταμετρηθεί, ότι κάθε φωνή έχει μιλήσει. Επομένως, δεν θα έχετε νέα απόψε από την αντιπρόεδρο, η οποία θα κάνει δήλωση αύριο», δήλωσε ο Ρίτσμοντ.

