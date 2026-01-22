Ντόναλντ Τραμπ: Μηνύει τη JP Morgan και ζητά αποζημίωση 5 δισ. δολαρίων για «διακριτική μεταχείριση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή κατά της JPMorgan Chase και του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζέιμι Ντίμον, διεκδικώντας αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ότι τον «απέκλεισε τραπεζικά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η JPMorgan διέκοψε τις τραπεζικές της υπηρεσίες προς το πρόσωπό του μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είχε δηλώσει ότι η τράπεζα τον αντιμετώπισε «λανθασμένα και ανάρμοστα με διακριτική μεταχείριση».

Την Πέμπτη, τα Fox Business και Bloomberg μετέδωσαν ότι η νομική ομάδα του Τραμπ κατέθεσε την αγωγή στο Μαϊάμι. Η JPMorgan δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι υποστηρίζει η δικογραφία κατά της JP Morgan

Η αγωγή κατατέθηκε από τον Αλεχάντρο Μπρίτο, προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος έχει εμπλακεί και σε άλλες νομικές κινήσεις του Αμερικανού προέδρου κατά μέσων ενημέρωσης, όπως το ABC News και το BBC, για υποθέσεις δυσφήμισης.

Στη δικογραφία, οι δικηγόροι του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η JPMorgan έβαλε τον ίδιο, τον Trump Organization, τις συνδεδεμένες εταιρείες του και μέλη της οικογένειάς του σε «μαύρη λίστα».

Σύμφωνα με την αγωγή, η JPMorgan «δεν παρείχε στους ενάγοντες καμία δυνατότητα προσφυγής, θεραπείας ή εναλλακτικής λύσης, η απόφασή της ήταν τελική και αμετάκλητη». Οι ενάγοντες δηλώνουν «πεπεισμένοι ότι η μονομερής απόφαση της JPMC οφειλόταν σε πολιτικά και κοινωνικά κίνητρα, καθώς και σε ατεκμηρίωτες, «woke» αντιλήψεις ότι έπρεπε να αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο Τραμπ και τις συντηρητικές πολιτικές του απόψεις».

Ντόναλντ Τραμπ: Η προαναγγελία της μήνυσης

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω κοινωνικών δικτύων ότι θα κινηθεί νομικά κατά της JPMorgan, κατηγορώντας την ότι έκλεισε τους λογαριασμούς του μετά την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου.

Ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι αρκετές τράπεζες, μεταξύ αυτών και η JPMorgan αλλά και η Bank of America, αρνήθηκαν να δεχθούν καταθέσεις του μετά τα γεγονότα στο Καπιτώλιο, ισχυρισμούς που οι τράπεζες έχουν διαψεύσει.

Η ανάρτηση του Τραμπ φαίνεται να επηρεάστηκε από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει στον Τζέιμι Ντίμον τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ο Τραμπ αρνήθηκε τον ισχυρισμό και δήλωσε ότι θα μηνύσει την τράπεζα.

Σε απάντηση στην ανάρτηση του Σαββάτου, η JPMorgan ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Συμφωνούμε ότι κανενός ο λογαριασμός δεν θα έπρεπε ποτέ να κλείνει λόγω πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων». Πρόσθεσε επίσης ότι «εκτιμά τις προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του πολιτικού αποκλεισμού από το τραπεζικό σύστημα και τις στηρίζει».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ντίμον είχε υπερασπιστεί τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, όταν έγινε γνωστό ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ είχε ξεκινήσει ποινική έρευνα σε βάρος του. Ο CEO της JPMorgan δήλωσε ότι τρέφει «τεράστιο σεβασμό» για τον Πάουελ, προειδοποιώντας ότι κάθε παρέμβαση στην ανεξαρτησία της Fed θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα, λέγοντας ότι ο Ντίμον κάνει λάθος και ότι «αυτό που κάνω είναι απολύτως εντάξει». «Χρειαζόμαστε χαμηλότερα επιτόκια», είπε, προσθέτοντας ότι «ο Τζέιμι Ντίμον ίσως θέλει υψηλότερα επιτόκια, μπορεί να κερδίζει περισσότερα έτσι».

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, αυτή την εβδομάδα, ο Ντίμον άσκησε έντονη κριτική στην πρόταση του Τραμπ να επιβληθεί ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών για τον πρώτο χρόνο, χαρακτηρίζοντάς την πιθανή «οικονομική καταστροφή».

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστεί λιγότερο αξιόπιστες υπό τον Τραμπ. «Αν με ρωτούσατε αν η Αμερική έχει γίνει αναξιόπιστη, θα έλεγα όχι», ανέφερε. «Απλώς, από την απόλυτη εμπιστοσύνη, έχουμε περάσει σε λιγότερη».

Με πληροφορίες από Guardian