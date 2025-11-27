Επίθεση στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον: Ποιος είναι ο ύποπτος που συνελήφθη - «Είχε δεσμούς με τη CIA»

Η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) επιβεβαίωσε ότι ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακάνουαλ, φερόμενος ως δράστης της ένοπλης επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, είχε υπηρετήσει σε αντικαθεστωτικές μονάδες στο Αφγανιστάν που χρηματοδοτούνταν και εκπαιδεύονταν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν ο Λακάνουαλ άνοιξε πυρ εναντίον νεοσύλλεκτων της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνιας, αφήνοντας και τους δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος είχε φθάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2021 μέσω του προγράμματος Operation Allies Welcome, που προσέφερε άσυλο και ειδικές βίζες σε Αφγανούς οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές υπηρεσίες μετά την πτώση της Καμπούλ. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Λακάνουαλ είχε συνεργαστεί με περισσότερους από έναν αμερικανικούς φορείς, μεταξύ των οποίων μονάδα που υποστηριζόταν από τη CIA στην επαρχία Κανταχάρ, μία περιοχή στρατηγικής σημασίας για τους Ταλιμπάν.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις ότι ο ύποπτος είχε ενταχθεί σε «συμμαχική δύναμη» που λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση της υπηρεσίας και διαλύθηκε μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα. «Η κυβέρνηση Μπάιντεν ενέκρινε την είσοδό του στις ΗΠΑ λόγω της προηγούμενης συνεργασίας του με αμερικανικές υπηρεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θύματα της επίθεσης είναι η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ και ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, οι οποίοι είχαν ορκιστεί μόλις λίγες ώρες πριν. Και οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, δήλωσε ότι ο Λακάνουαλ χρησιμοποίησε περίστροφο .357 Smith & Wesson, πυροβολώντας δύο φορές την Μπέκστρομ πριν στραφεί προς τον Γουλφ. «Έβαλαν τη ζωή τους μπροστά για να προστατέψουν ανθρώπους που δεν γνώριζαν», σημείωσε.

U.S. Attorney Jeanine Pirro has named the two National Guardsmen shot in Washington, D.C., by an Afghan assailant as Sarah Beckstrom, 20, and Andrew Wolfe, 24, both from West Virginia.



Pirro also confirmed that Rahmanullah Lakanwal faces the death penalty if either of the… pic.twitter.com/W58yahZKFY — ᴰⁱᵍⁱ Gal (@DigitalGalX) November 27, 2025

Άλλα μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονταν στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η Πίρο ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε οδηγήσει από την κατοικία του στο Μπέλινγχαμ της Πολιτείας Ουάσινγκτον, διασχίζοντας τις ΗΠΑ με στόχο –όπως είπε– να πραγματοποιήσει μια «απροκάλυπτη και στοχευμένη» επίθεση. Σε βάρος του αναμένεται να απαγγελθούν τρεις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και οπλοχρησία. Αν τα δύο θύματα δεν επιβιώσουν, οι κατηγορίες ενδέχεται να μετατραπούν σε ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Ουάσινγκτον: Το FBI εξετάζει τρομοκρατικό κίνητρο

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η επίθεση διερευνάται και ως πιθανή πράξη τρομοκρατίας. Ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν πραγματοποιήσει εφόδους σε κατοικίες του Λακάνουαλ στο Μπέλινγχαμ και στο Σαν Ντιέγκο, σε μια –όπως είπε– «έρευνα από ακτή σε ακτή». Ο Πατέλ επιβεβαίωσε επίσης τη συνεργασία του υπόπτου με αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν και τόνισε ότι η έρευνα επεκτείνεται σε πιθανούς συνεργούς εντός και εκτός ΗΠΑ.

Μετά το περιστατικό, η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή της εξέτασης αιτήσεων διαμονής Αφγανών πολιτών, επικαλούμενη ανάγκη επανελέγχου των διαδικασιών ασφαλείας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ενίσχυση των δυνάμεων της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον με 500 επιπλέον μέλη. Χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια» και υποστήριξε ότι η μετανάστευση αποτελεί «τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Guardian

