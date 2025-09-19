ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ στον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ, που πυροδότησε εικασίες για το «ποιον» άφησε εκτός

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ Facebook Twitter
Φωτ. Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου στο κάστρο του Ουίνδσορ / Getty Images
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν για εκείνον και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, φέρεται να εστίασε αρκετά στον πρωτότοκο γιο του βασιλιά Καρόλο,  με ένα σχόλιο που σύντομα τράβηξε την προσοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφού ευχαρίστησε τον βασιλιά Κάρολο για τη φιλοξενία, άλλαξε κατεύθυνση και άρχισε να μιλά με ενθουσιασμό για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι κάθονταν απέναντι και δίπλα του στο δείπνο.

«Θέλω απλώς να πω ότι η μεγαλειότητά του έχει επίσης αναθρέψει έναν αξιόλογο γιο, τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Πραγματικά εντυπωσιακό. Σας γνωρίσαμε καλύτερα και πιστεύω ότι σας περιμένει απίστευτη επιτυχία στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως είναι φυσικό, το σχόλιο αυτό προκάλεσε έντονη συζήτηση, με πλήθος ΜΜΕ να υποστηρίζουν ότι αποτελούσε αιχμή προς τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, τον πρίγκιπα Χάρι.

Παράλληλα, βασιλικοί αναλυτές εξετάζουν τη σημασία του επαίνου προς έναν μόνο γιο, σε μια οικογένεια γνωστή για τις τεταμένες σχέσεις της.

Το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων σχετικά με τα συχνά αιχμηρά σχόλιά του για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, σχόλια που έχουν επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάρολος και Καμίλα παρέθεσαν δείπνο στον Τραμπ – Παρόντες οι κορυφαίοι της τεχνολογία

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος και βασίλισσα Καμίλα παρέθεσαν δείπνο στον Τραμπ – Παρόντες οι κορυφαίοι της τεχνολογίας

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν προσωπικότητες της τεχνολογίας όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, αλλά και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Διεθνή / Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα

«Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού», είπε η Γκίλφοϊλ
LIFO NEWSROOM
Οργή κατά ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βέτο σε σχέδιο κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Διεθνή / Οργή κατά ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βέτο σε σχέδιο κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Τα δέκα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας άρχισαν συνομιλίες για το απορριφθέν σχέδιο στα τέλη Αυγούστου, αντιδρώντας στην επίσημη κήρυξη από τον ΟΗΕ κατάστασης λιμού στη Γάζα
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να φτιάξει ξανά αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να πάρει πίσω την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν

Η βάση είναι στα χέρια των Ταλιμπάν, με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις, αλλά έχουν υπάρξει συνομιλίες για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων
LIFO NEWSROOM
 
 