Ναμίμπια: Ο πολιτικός που λέγεται «Αδόλφος Χίτλερ» άλλαξε το όνομά του γιατί τον «συνδέουν με κάποιον που δεν γνωρίζει καν»    

Ο πολιτικός στη Ναμίμπια, Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα, άλλαξε το όνομά του διαγράφοντας το «Χίτλερ» από τα επίσημα έγγραφά του, μετέδωσε τοπικό μέσο ενημέρωσης.

«Το όνομά μου δεν είναι Αδόλφος Χίτλερ, είμαι ο Αδόλφος Ουουνόνα. Έχω δει στο παρελθόν ανθρώπους να με αποκαλούν Αδόλφο Χίτλερ και να προσπαθούν να με συνδέσουν με κάποιον που δεν γνωρίζω καν», δήλωσε στην εφημερίδα The Namibian σε σχόλιά του που δημοσιεύθηκαν χθες Τετάρτη.

Ο Ουουνόνα, ένας τοπικός πολιτικός στην περιοχή Ομπούντζα, στην εκλογική περιφέρεια Οσάνα, στο βόρειο τμήμα της Ναμίμπια, έχει στο παρελθόν προσελκύσει τη διεθνή προσοχή λόγω του ονόματός του.

Ναμίμπια: Γιατί τον ονόμασαν Αδόλφο Χίλτερ

Ο ίδιος είπε στην εφημερίδα ότι δεν έχει σχέση με τη ναζιστική ιδεολογία και ότι ο πατέρας του επέλεξε το όνομα χωρίς να κατανοεί την ιστορική του σημασία.

Η Ναμίμπια ήταν γερμανική αποικία επί δεκαετίες γύρω στις αρχές του 20ού αιώνα, προτού ο Αδόλφος Χίτλερ ανέλθει στην εξουσία.

Ο Ουουνόνα έθεσε υποψηφιότητα για την επανεκλογή του χθες στην Οσάνα.

Ο 60χρονος πολιτικός, μέλος του κυβερνώντος κόμματος SWAPO, είναι γνωστός για το έργο του στις τοπικές υποθέσεις της περιοχής, και τις πρωτοβουλίες του για τις υποδομές.

Οι ψηφοφόροι στην περιοχή δήλωσαν ότι το όνομά του δεν είναι σημαντικό και ότι κρίνεται από το έργο του.

Adolf Hitler Uunona, a regional councillor in the Oshana region, officially removed ‘Hitler’ from his government ID, saying the name has caused years of unwanted global attention and misinterpretation. pic.twitter.com/pzmVHBAmz6 — The Namib Pulse (@NamibPulse) November 27, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ