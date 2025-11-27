Αυστραλία: «Μεγάλος ταυροκαρχαρίας» σκότωσε γυναίκα - Σοβαρά τραυματίας ένας άνδρας

Μια νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Πέμπτης, όταν δέχθηκαν επίθεση από μεγάλο ταυροκαρχαρία (bull shark) στην περιοχή Crowdy Bay της Αυστραλίας.

Οι δύο κολυμπούσαν μαζί λίγο πριν από τις 6.30 π.μ., όταν ο καρχαρίας επιτέθηκε, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Παρά τις προσπάθειες όσων βρίσκονταν στην παραλία, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου. Και οι δύο ήταν στην ηλικία γύρω στα 20–30.

Ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα στο πόδι. Ένας παρευρισκόμενος του τοποθέτησε αυτοσχέδια περίδεση, κίνηση που «πιθανότατα του έσωσε τη ζωή», όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW Ambulance), Τζόσουα Σμάιθ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο John Hunter, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας Ρομπ Χάρκορτ εξηγεί ότι ο ταυροκαρχαρίας είναι είδος που κινείται συχνά κοντά στην ακτή και σε θερμά νερά, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες συνάντησης με ανθρώπους. Αν και σπάνιο, δεν αποκλείεται να δαγκώσει δύο άτομα στην ίδια επίθεση, ιδίως όταν βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης τροφής.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία από τα δείγματα που συλλέχθηκαν, οι αρμόδιοι επιστήμονες του Υπουργείου Πρωτογενούς Παραγωγής της Νέας Νότιας Ουαλίας (Department of Primary Industries) κατέληξαν ότι υπεύθυνος για την επίθεση ήταν «μεγάλος ταυροκαρχαρίας».

Οι αρχές τοποθέτησαν πέντε «έξυπνες» γραμμές–παγίδες (smart drumlines) στην περιοχή, δηλαδή συστήματα μη θανατηφόρας παγίδευσης που ειδοποιούν σε πραγματικό χρόνο όταν εντοπίζεται μεγάλος καρχαρίας. Η Kylies Beach δεν διέθετε μέχρι σήμερα κανένα σύστημα εντοπισμού. Η παραλία είναι απομακρυσμένη και χωρίς ναυαγοσώστες. Η Υπηρεσία Προστασίας Λουομένων της Νέας Νότιας Ουαλίας (Surf Life Saving NSW) ανακοίνωσε ότι η πρόσβαση θα παραμείνει κλειστή για τουλάχιστον 24 ώρες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της υπηρεσίας, Στιβ Πιρς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και κάλεσε το κοινό να αποφύγει την περιοχή. Οι αρχές αναμένεται να παραδώσουν την επίσημη έκθεση στον ιατροδικαστή.

Το περιστατικό σημειώνεται λιγότερο από τρεις μήνες μετά τον θάνατο της Μέρκιουρι Ψιλλάκη από μεγάλο λευκό καρχαρία στο Σίδνεϊ. Με τον θάνατο της νεαρής γυναίκας στην Kylies Beach, οι θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία το 2025 φτάνουν πλέον τις πέντε.

Παρά τη μείωση των θανάτων μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, λόγω ταχύτερης παροχής πρώτων βοηθειών, τα περιστατικά δαγκώματος έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τα περιστατικά έχουν αυξηθεί για πολλούς λόγους. Αναφέρουν, μεταξύ άλλων, την κλιματική κρίση, την αύξηση του πληθυσμού στις παράκτιες περιοχές, τις αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα, την εξάπλωση των θαλάσσιων σπορ και τον βελτιωμένο εξοπλισμό που επιτρέπει στους ανθρώπους να μένουν περισσότερη ώρα στο νερό.

Με πληροφορίες από Guardian

