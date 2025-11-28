Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Πότε υποχωρούν τα επικίνδυνα φαινόμενα

Επικαιροποιήθηκε πριν λίγα λεπτά το πρωί της Παρασκευής, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel.

Από αργά το βράδυ της Πέμπτης η Αττική πλήττεται από ισχυρά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις, τα οποία εντάθηκαν από τα ξημερώματα της Παρασκευής και μετά.

Πλήθος περιοχών του λεκανοπεδίου έχει δεχτεί μεγάλο όγκο νερού λόγω της σφοδρότητας των καταιγίδων, ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ η κατάσταση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση, με τις Αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών λόγω των εξαιρετικά έντονων φαινομένων. Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στη συνέχεια, αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: