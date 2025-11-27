Βόρεια Ιρλανδία: Προπονητής ομάδας νέων ανάρτησε «τιμοκατάλογο κοκαΐνης» σε group chat

Ένας προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας νέων στη Βόρεια Ιρλανδία απομακρύνθηκε από τον σύλλογό του όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε αναρτήσει σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp έναν υποτιθέμενο «τιμοκατάλογο» κοκαΐνης, με αναφορές σε ποσότητες, σημεία συνάντησης και πληρωμές σε μετρητά.

Ο σύλλογος του Μπέλφαστ ανακοίνωσε ότι έθεσε τον προπονητή εκτός ομάδας αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το μήνυμα, το οποίο αναρτήθηκε την Τετάρτη και διαγράφηκε λίγο αργότερα. «Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες. Ο προπονητής έχει απομακρυνθεί με άμεση ισχύ», ανέφερε.

Στην ανακοίνωση προστέθηκε ότι ο σύλλογος συμμορφώνεται πλήρως με τους ελέγχους και τα πρωτόκολλα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βόρειας Ιρλανδίας, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό προκάλεσε «σοκ» και αντιμετωπίστηκε ως θέμα πρώτης προτεραιότητας. «Ως κοινοτικός σύλλογος, θέτουμε πάνω απ’ όλα την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών», σημείωσε.

Η ομαδική συνομιλία στο WhatsApp, στην οποία αναρτήθηκε το μήνυμα, φέρεται να περιλαμβάνει περίπου 400 προπονητές από σχεδόν 300 ομάδες υποδομής και χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των αγώνων κάθε εβδομάδα.

Η FonaCab Development League, που οργανώνει το πρωτάθλημα υποδομών, ανέφερε ότι δεν μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε μήνυμα, αλλά έχει σαφείς κανόνες συμπεριφοράς. «Οποιοδήποτε περιστατικό παραβιάζει τα πρότυπα ασφαλείας ή τον επαγγελματισμό αντιμετωπίζεται άμεσα», δήλωσε εκπρόσωπος. «Πρωταρχική μας ευθύνη είναι η προστασία της ευημερίας κάθε παιδιού και οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η λίγκα».

Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε στην Belfast Telegraph ότι η λίγκα δεν απασχολεί άμεσα προπονητές και δεν μπορεί να τους απολύσει. «Έχουμε ενημερώσει το σωματείο της δυτικής πλευράς του Μπέλφαστ και ενεργοποιήσαμε τις διαδικασίες προστασίας ανηλίκων. Ο προπονητής έχει αφαιρεθεί από όλες τις ομαδικές συνομιλίες και το ζήτημα ακολουθεί πλέον την προβλεπόμενη διαδικασία».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κοκαΐνη είναι η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς σχεδόν ένας στους δύο ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών αναφέρει ότι χρησιμοποιεί κοκαΐνη. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από Guardian