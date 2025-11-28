Ο Πούτιν επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει εδάφη για να είναι δυνατή οποιαδήποτε συμφωνία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το περίγραμμα του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο επέμεινε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει εδάφη ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε συμφωνία.

«Γενικά, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», είπε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι η εκδοχή του σχεδίου που συζητήθηκε από την Ουάσιγκτον και το Κίεβο στη Γενεύη έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

«Βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά λαμβάνει υπόψη τη θέση μας σε ορισμένους τομείς», πρόσθεσε. «Αλλά σε άλλα σημεία, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε.»

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι «ανοιχτή» σε συνομιλίες με τις ευρωπαϊκές χώρες για νέες εγγυήσεις ασφαλείας και επιχείρησε να υποβαθμίσει τους φόβους περί ενδεχόμενης επίθεσης στη Γηραιά Ήπειρο: «Δεν έχουμε σκοπό να επιτεθούμε στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αδιάλλακτες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου – στις οποίες περιέγραψε ξανά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «παράνομο» – υποδηλώνουν ότι, παρά την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου, δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις προόδου στα κρίσιμα ζητήματα που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κιργιστάν, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της μόνο αν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από ακαθόριστες περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

«Αν τα ουκρανικά στρατεύματα αποχωρήσουν από τα εδάφη που κατέχουν, τότε θα σταματήσουμε να πολεμάμε», είπε. «Αν δεν το κάνουν, θα πετύχουμε τους στόχους μας μέσω του στρατού.»

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι η ουκρανική ηγεσία είναι «παράνομη», υποστηρίζοντας ότι αυτό καθιστά νομικά αδύνατη την υπογραφή μιας δεσμευτικής συμφωνίας με το Κίεβο και ότι οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση θα απαιτήσει ευρύτερη διεθνή αναγνώριση.

Στη Ρωσία ο Γουίτκοφ

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψει στη Ρωσία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο Γουίτκοφ έδειξε μεροληψία υπέρ της Μόσχας κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ανοησίες».

Ο Γουίτκοφ, επί χρόνια επιχειρηματικός συνεργάτης του Τραμπ και κατασκευαστής ακινήτων, έχει δεχθεί επικρίσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ μετά τη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία φέρεται να συμβουλεύει υψηλόβαθμο συνεργάτη του Κρεμλίνου για το πώς ο Πούτιν θα πρέπει να χειριστεί τις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ.

Οι πρόσφατες διαπραγματευτικές τακτικές της Ρωσίας αντικατοπτρίζουν αυτές που χρησιμοποιεί από την επανεκλογή του Τραμπ: το Κρεμλίνο δείχνει πρόθυμο να εξετάσει πιθανές ειρηνευτικές συμφωνίες, αλλά χωρίς καμία διάθεση να υποχωρήσει από τις μεγιστοποιημένες απαιτήσεις του – οι περισσότερες από τις οποίες θεωρούνται από το Κίεβο απαράδεκτες και ισοδύναμες με συνθηκολόγηση.

Η Τατιάνα Στανόβαγια, ανεξάρτητη Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια, έγραψε στο X: «Δεν βλέπω τίποτα αυτή τη στιγμή που θα ανάγκαζε τον Πούτιν να αναθεωρήσει τους στόχους του ή να εγκαταλείψει τις βασικές του απαιτήσεις.

«Ο Πούτιν νιώθει πιο σίγουρος από ποτέ για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να περιμένει μέχρι το Κίεβο να αποδεχθεί τελικά ότι δεν μπορεί να νικήσει και ότι πρέπει να διαπραγματευτεί με βάση τους γνωστούς ρωσικούς όρους», πρόσθεσε.

Αρκετοί από αυτούς τους όρους εμφανίστηκαν στο αρχικό σχέδιο των 28 σημείων, που καταρτίστηκε από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους και διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Το σχέδιο θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει οικειοθελώς εδάφη που η Μόσχα δεν κατάφερε να καταλάβει στρατιωτικά. Το Κίεβο θα έπρεπε επίσης να αποδεχθεί μειώσεις ή παύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από τη γαλλοβρετανική «συμμαχία των πρόθυμων» – θα απαγορευόταν ρητώς.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν πρόκειται να συμφωνήσει στην παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη.

Τόνισε στο αμερικανικό περιοδικό The Atlantic: «Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να υπολογίζει στο ότι θα παραδώσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει την παραχώρηση εδάφους.»

