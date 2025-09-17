Κάρολος και Καμίλα παρέθεσαν δείπνο στον Τραμπ – Παρόντες οι κορυφαίοι της τεχνολογίας

Με επισημότητα και έντονο πολιτικό βάρος πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τη σύζυγό του Μελάνια.

Στην αίθουσα του μεγάλου συμποσίου κάθισαν 160 εκλεκτοί καλεσμένοι γύρω από ένα τραπέζι μήκους 47 μέτρων, στολισμένο με 139 κεριά και πάνω από 1.400 μαχαιροπίρουνα. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και προσωπικότητες της τεχνολογίας όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI. Παρών ήταν και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ.

In attendance at the state banquet for Donald Trump are Sam Altman, Rupert Murdoch, and Nvidia CEO Jensen Huang. pic.twitter.com/UCKB9bKkZx — Dexter the Dog (@dexter_doggie) September 17, 2025

Οι τόνοι του βασιλιά

Ο Κάρολος υπογράμμισε τις «ακλόνητες σχέσεις εμπιστοσύνης» ανάμεσα σε Βρετανία και ΗΠΑ, παραπέμποντας στη διαχρονική στρατιωτική και πολιτική συμμαχία. «Στεκόμαστε μαζί, στηρίζουμε την Ουκρανία και υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία», τόνισε, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες έχουν «την πιο στενή σχέση άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών που γνώρισε ποτέ η ιστορία».

🚨 NOW: King Charles gives a toast to President Trump and First Lady Melania at Windsor Castle, celebrating how close he and Trump are



“I cannot help but wonder what our forbearers from 1776 would make of this friendship today,” King Charles said earlier in the speech



🤣🇺🇸 pic.twitter.com/ttisgPdKET — Nick Sortor (@nicksortor) September 17, 2025

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε συγκρούσεις όπως η Ουκρανία ή η Μέση Ανατολή, εξήρε την «προσωπική δέσμευση του προέδρου να αναζητά λύσεις σε μερικές από τις πιο δύσκολες παγκόσμιες κρίσεις». Δεν έλειψαν και οι πιο ανάλαφρες στιγμές, όταν ο μονάρχης θυμήθηκε τα σενάρια του Τύπου τη δεκαετία του ’70 που τον ήθελαν να παντρεύεται την κόρη του Ρίτσαρντ Νίξον: «Ίσως τότε να είχε εμβαθύνει η ειδική σχέση με διαφορετικό τρόπο», αστειεύτηκε.

King Charles: I have cherished the close ties to tween the British and American people. In fact, had the media succeeded in the 1970s in their own attempt to deepen the special relationship, I might have been married off within the Nixon family pic.twitter.com/aare6yTg85 — Acyn (@Acyn) September 17, 2025

Ο Τραμπ με «συγκρατημένο» ύφος

Στον λόγο του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε τις συνήθεις παρεκβάσεις και ακολούθησε το κείμενο που είχε ετοιμαστεί. Ευχαρίστησε τον βασιλιά και τη βασίλισσα για τη φιλοξενία, δηλώνοντας ότι πρόκειται για «ένα από τα υψηλότερα τιμήματα της ζωής του». Στάθηκε ιδιαιτέρως στο γεγονός ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έχει προσκληθεί δύο φορές σε επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που χαρακτήρισε «μοναδικό προνόμιο».

Με συγκρατημένο τόνο, μίλησε για τον «ιδιαίτερο δεσμό» ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας ότι ο όρος «special relationship» δεν αρκεί για να τον περιγράψει. Την ίδια στιγμή δεν έλειψαν και οι χαρακτηριστικές προσωπικές αναφορές, όταν σημείωσε ότι «έκανε την Αμερική την πιο καυτή χώρα στον κόσμο» από την επιστροφή του στην εξουσία.

Με πληροφορίες από BBC

