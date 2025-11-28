Χονγκ Κονγκ: Στους 128 ανέρχονται οι νεκροί - Οργή για τη φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων 70 ετών

Η οργή στο Χονγκ Κονγκ μεγαλώνει μετά τη φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων 70 ετών, η οποία άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης στο συγκρότημα διαμερισμάτων του Χονγκ Κονγκ έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις Αρχές, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών φτάνει τους 128.

Οι πυροσβέστες τις τελευταίες ώρες συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στο συγκρότημα πολυκατοικιών που έγινε παρανάλωμα του πυρός, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 200 αγνοούμενους.

Την ίδια ώρα πλήθος ατόμων κατευθύνονται στο κοινοτικό κέντρο της περιοχής Kwong Fuk Estate, δίπλα στο Wang Fuk Court, για να αναγνωρίσουν τους νεκρούς που έχουν ανασυρθεί από τα κατεστραμμένα κτίρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ομάδες διάσωσης έδιναν προτεραιότητα σε διαμερίσματα από τα οποία δέχτηκαν πάνω από είκοσι κλήσεις βοήθειας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν εκεί, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής διευθυντής των Υπηρεσιών Πυροσβεστικής του Χονγκ Κονγκ, Derek Armstrong Chan.

«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για αναγκαστική είσοδο σε όλα τα διαμερίσματα των επτά κτιρίων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στην βόρεια περιοχή Tai Po. Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι φωτιές είχαν σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο, αν και οι Αρχές δήλωσαν ότι κάποια διαμερίσματα εξακολουθούσαν να καίγονται. Οι περισσότεροι νεκροί βρέθηκαν σε δύο από τους επτά ουρανοξύστες που τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ οι περισσότεροι επιζώντες ανασύρθηκαν από τα υπόλοιπα κτίρια.

Οι Αρχές παράλληλα ερευνούν τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, συλλαμβάνοντας τρία άτομα από εταιρεία κατασκευών που συμμετείχε στην πολυετή ανακαίνιση του συγκροτήματος.

