Η Ιταλία βάζει φρένο στον νόμο που αναγνωρίζει το σεξ χωρίς συναίνεση ως βιασμό

Η συζήτηση στη Γερουσία της Ιταλίας για το νομοσχέδιο που θα αναγνώριζε ρητά το σεξ χωρίς συναίνεση ως βιασμό ανεβλήθη αιφνιδιαστικά την Τετάρτη στη Ρώμη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής συμμαχίας.

Το μέτρο, αποτέλεσμα σπάνιας σύμπλευσης ανάμεσα στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και την αρχηγό της κεντροαριστεράς Έλι Σλάιν, είχε εγκριθεί από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα και αναμενόταν να περάσει χωρίς εμπόδια από τη Γερουσία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την πορεία του νομοσχεδίου ανέκοψε αιφνιδίως η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, εταίρου της Μελόνι στον κυβερνητικό συνασπισμό. Το κόμμα υποστήριξε ότι η διάταξη μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των δικαστηρίων και να χρησιμοποιηθεί «ως εργαλείο εκδίκησης» σε προσωπικές διαμάχες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή έξι έως δώδεκα ετών για κάθε σεξουαλική πράξη χωρίς ρητή συναίνεση. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να κάνει ευκολότερη την καταγγελία και την ποινική δίωξη βιασμού. Σήμερα, ο ιταλικός ποινικός κώδικας απαιτεί να αποδειχθεί εξαναγκασμός, απειλή ή κατάχρηση εξουσίας, κάτι που συχνά δυσκολεύει τις έρευνες.

Ο Σαλβίνι δήλωσε ότι στηρίζει την αρχή, αλλά θεωρεί ότι το κείμενο «αφήνει υπερβολικά περιθώρια υποκειμενικής ερμηνείας» και μπορεί, όπως είπε, «να δημιουργήσει συγκρούσεις αντί να μειώσει τη βία».

Η αναβολή ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την οριστική έγκριση ενός άλλου νόμου, εκείνου που εισάγει τη γυναικοκτονία ως αυτοτελές ποινικό αδίκημα με ποινή ισοβίων. Η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει τότε το μέτρο ως διπλό μήνυμα ενόψει της 25ης Νοεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Στελέχη της αντιπολίτευσης εκτίμησαν ότι το φρένο στο νέο νομοσχέδιο σχετίζεται με τα απογοητευτικά αποτελέσματα του κυβερνητικού συνασπισμού στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές σε Καμπανία και Πούλια, όπου η συμμαχία υπό τη Σλάιν σημείωσε καθαρές νίκες.

Η Έλι Σλάιν ανέφερε ότι επικοινώνησε με τη Μελόνι, ζητώντας της να τηρήσει όσα είχαν συμφωνηθεί, χωρίς να αποκαλύψει την απάντηση που έλαβε. Προειδοποίησε όμως ότι «θα είναι πολύ σοβαρό» αν η αναβολή σχετίζεται με τις εκλογικές απώλειες της κυβέρνησης, «με τις γυναίκες να πληρώνουν το τίμημα». Έχει προσκληθεί στο Atreju, το ετήσιο φεστιβάλ των Αδελφών της Ιταλίας, και τόνισε ότι θα παραστεί μόνο αν της δοθεί η δυνατότητα να συζητήσει δημόσια με τη Μελόνι τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Στην κυβέρνηση καταβάλλεται προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Η υπουργός Οικογένειας, Ευτζένια Ροτσέλα, δήλωσε ότι «είναι προτιμότερο να αφιερωθεί λίγος επιπλέον χρόνος, ώστε να εγκριθεί ένα πειστικό νομοθέτημα». Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, απέδωσε την καθυστέρηση σε «τεχνικά ζητήματα» και διαβεβαίωσε ότι το νομοσχέδιο «θα εγκριθεί».

Η συζήτηση στη Γερουσία μετατίθεται πλέον για τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από Guardian

